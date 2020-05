মানুষের হাতে পানি খাচ্ছে সাপ (ভিডিও)

পৃথিবীর বিষধর প্রাণীর একটি সাপ। তবে সব সাপে যেমন বিষ নেই, আবার কিছু সাপ এতটাই বিষাক্ত যার এক ছোবলে যে কোনো মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে পারে। গোখরা তেমনই এক বিষধর সাপ।

কিন্তু পৃথিবীর এমন কিছু মানুষ আছে যাদের কাছে এসব মারাত্মক বিষধর সাপও পরম যত্নে লালিত হয়। আমরা কোথাও একটা খরগোশের বাচ্চা দেখলে যেমন গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করি, তাদের কাছে সাপও নিছক একটা খরগোশের বাচ্চার মতো। ভারতের বন বিভাগের কর্মকর্তা প্রবীন কাশওয়ান তেমন একজন সাপ প্রেমী মানুষ।

সম্প্রতি বন বিভাগের এই কর্মকর্তার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। এতে তাকে বনের মধ্যে একটি বিষধর গোখরা সাপকে পানি পান করাতে দেখা গেছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের বরাতে জানা যায়, প্রবীন কাশওয়ান একজন সাপপ্রেমী মানুষ। প্রায়ই তাকে সাপের যত্ন নিতে দেখা যায়। তাছাড়া তিনি বনের যে কোনো প্রাণীকে সন্তান স্নেহে লালন করেন।

ভিডিওটি মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারে শেয়ার করেন বন বিভাগের আরেক কর্মকর্তা অবিনাশ শরণ। ভিডিওটির ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, ‘এটি পুরোনো ভিডিও।’ অর্থাৎ ভিডিওটি তিনি সম্প্রতি টুইটারে পোস্ট করলেও এটি বেশ আগে ধারণ করা।

ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর প্রাণী অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলোর বাহবা পাচ্ছেন প্রবীন। তবে অনেক টুইটার ব্যবহারকারী এটাকে বোকামি বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ প্রাণীর প্রতি প্রেম থাকলেও একটা ন্যূনতম নিরাপত্তা বলয় মেনে চলা উচিত বলে মনে করছেন তারা।

দেখুন ভিডিও

Old video: Forest officer offering water to a thirsty cobra. Haven’t seen anything like this before.

VC: FB @ParveenKaswan pic.twitter.com/wlpzsxRJ9y

— Awanish Sharan (@AwanishSharan) May 21, 2020