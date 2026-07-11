কক্সবাজার থেকে(কামরুন তানিয়া)
টানা ভারী বর্ষণে বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকা পানিতে ডুবা,মৃ*ত্যৃ*র সংখ্যাও বেড়ে চলছে। আর অন্য দিকে টেকনাফ থেকে কক্সবাজার রোড়ে চলে ইয়াবার পাচার।
কতোটা নির্লজ্জ্য এই জনগণ।
অপরাধ জগতে দিন দিন নারীদের ভূমিকা বৃদ্ধি পাচ্ছে
###ভ্যানিটি ব্যাগে মিলল ১০ হাজার ইয়াবা নিয়ে উখিয়ায় নারী আটক হয়েছে।
###উখিয়ার কোটবাজার দক্ষিণ স্টেশন এলাকায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিশেষ অভিযানে ১০,০০০ পিস ইয়াবাসহ রোকসানা বেগম (৩৫) নামে এক নারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
##গ্রেপ্তার হওয়া রোকসানা বেগমের স্বামী আবদুল জলিল। তাদের বাড়ি পূর্ব লারপাড়া, ঝিলংজা ইউনিয়ন, কক্সবাজার সদর।
##শনিবার (১১ জুলাই) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সহকারী পরিচালক কাজী দিদারুল আলম-এর নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে তার বহন করা ভ্যানিটি ব্যাগ তল্লাশি করে ৫০টি নীল রঙের জিপারযুক্ত প্যাকেটের ভেতর থেকে মোট ১০,০০০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।
ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ অনুযায়ী উখিয়া থানায় মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
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