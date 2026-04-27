হাকিকুল ইসলাম খোকন,
“দেশবন্ধু” রেমিটেন্স যুদ্ধা সংসদের নেতা যুক্তরাজ্যের নিউক্যাসেল ও নর্থইস্ট প্রবাসী সিলেটের জালালপুর গ্রামের কৃতী সন্তান আব্দুল মোকলিস গত শনিবার,২৫ এপ্রিল ২০২৬ সন্ধ্যা ৭টায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর মৃত্যুতে দেশবন্ধু রেমিট্যান্স যোদ্ধা সংসদের আহবায়ক এডভোকেট এএনএম ঈসা(লন্ডন)ও সদস্য সচিব এমএ রউফ(কাতার)সংগঠনের পক্ষ থেকে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন ।খবর আইবিএননিউজ ।
মরহুমের নামাজের জানাজা শেষে ওয়েষ্ট রোড সেমিটারীতে সমাহিত করা হয় ।
শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ বলেন, মরহুম আব্দুল মোকলিসের মৃত্যুতে প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটি একজন সম্মানিত ব্যক্তিত্বকে হারিয়েছে। তাঁর অবদান ও স্মৃতি চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।
নেতৃবৃন্দ মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করেন—আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা’আলা) যেন তাঁর সকল গুনাহ মাফ করে দেন, তাঁর কবর প্রশস্ত করেন, তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য ও শক্তি দান করেন।
এছাড়াও দেশ ও প্রবাসে অবস্থানরত সকলকে মরহুমের জন্য দোয়া করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানানো হয় ।এছাড়াও শোক প্রকাশ ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন
দেশবন্ধু রেমিটেন্স যোদ্ধা সংসদ
নিউক্যাসেল, যুক্তরাজ্য শাখার
সভাপতি কাপ্তান মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক
কবির আহমেদ মাসুম।
Leave a Reply