প্রশ্ন: বিয়ের পর আমার জীবনটা একদম বদলে গিয়েছে। বিয়ের আগে আমি বেশ ভালো ছিলাম। বেশ অন্যরকম সময় কাটত। বাবা এবং মায়ের সঙ্গে খুব ভালো সময় কাটাতাম আমি। আমার সম্বন্ধ করে বিয়ের ঠিক হয়। তখন ভেবেছিলাম, বিয়ের পর আমার সেই জীবন অন্য়রকম হবে। হয়তো আরও অনেক ভালো ভালো মুহূর্ত আমি সঞ্চয় করে রাখতে পারব। কিন্তু তা হয়নি। বিয়ের পর থেকে আমার জীবনটা প্রায় নরকের মতো হয়ে উঠেছে। আমার বাবা এবং মায়ের সঙ্গেই থাকি। আমার স্ত্রীও এই বাড়িতেই থাকে।

কিন্তু ওর সঙ্গে আমি একটুও শান্তি পাই না। অথচ, বিয়ের আগে এসব কিছুই বুঝতে পারিনি। তখন মনে হয়েছিল, এই মেয়েটিকে বিয়ে করলে আমি খুব সুখী হব। কিন্তু ও বাড়ির মধ্য়ে যা শুরু করেছে, তা মেনে নেওয়া খুব কঠিন হয়ে উঠেছে আমার জন্যে। আজ বাধ্য হয়ে বিশেষজ্ঞের কাছে লিখে পাঠাচ্ছি, অনুগ্রহ করে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করুন। (প্রবন্ধে ব্যবহৃত সব ছবি প্রতীকী, সৌজন্য- istock)

বিশেষজ্ঞের পরামর্শ(Relationship Tips)

পরামর্শ দিচ্ছেন AIR Institute of Realization and AIR Center of Enlightenment-এর প্রতিষ্ঠাতা রবি। আপনি বিবাহিত এবং আপনার স্ত্রী গালিগালাজ করেন। এই জন্য আপনি ডিভোর্সের কথা চিন্তা করছেন। এটা করবেন না। বরং, প্রথমেই আপনার উচিত আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলা। সঠিক কমিউনিকেশন এই সমস্যা সমাধান করতে পারে। তাঁর সঙ্গে ভালো করে কথা বলুন।

সেই কথোপকথনে যেন কোনও জটিলতা না থাকে। তাঁকে বুঝিয়ে বলুন যে, বাড়িতে গুরুজনদের সামনে এই ধরনের শব্দ প্রয়োগ করা ঠিক নয়। একসঙ্গে বসে কথা বলুন। আপনার স্ত্রী কী কারণে এমন করছেন, সেটাও হয়তো আপনার বোঝা দরকার। তিনি হয়তো দুশ্চিন্তার জন্য়েও এমন করে থাকতে পারেন।