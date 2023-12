দুই রকম একশন হতে পারে।

১: কথা বলতে দেন কোন অসুবিধা নেই! বিয়েও সন্তান আপনার সাথে হয়েছে! আপনি ই উইনার।আসতে আসতে ভাটা পড়ে যাবে। পুরুষ হলো 1 নম্বর লুচ্চা ও গাধা ব্যর্থ পূর্ব পছন্দের মেয়েকে বিয়ের পরেও ফোন করতে থাকে।এই আশায় যে মেয়েরা অনেক সময় সানতনা সেকস দেয়।

২: অথবা কঠিন ভাবে সতর্ক করেন সে যেন এরকম কাজ না করে।আপনি পছনদ করেন না।

৩: প্রিন্সেস ডায়ানা বলেছেন:You have to kiss many frogs before you find a real prince. এটাই স্বাভাবিক যে বিয়ের আগে একটা মেয়ের বহু চাহানে ওয়ালা থাকে ওই হারামজাদারা বিয়ের পরে ডিস্টার্ব করতে থাকে।

৪: আমার স্ত্রী ও এক নম্বর সুন্দরী ছিলেন এবং তার বহু চাহণে ওয়ালা ছিলো। তারাও ফোন করত। এখন আর করেনা।