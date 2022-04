How often দিয়ে বাক্য গঠনঃ-

=> How often will you do? – তুমি কতবার করবে? => How often do you exercise? – তুমি কতদিন পর পর ব্যায়াম কর। => How often do you visit your parents? – তুমি কতদিন পর পর তোমার মা-বাবার সাথে দেখা কর? => How often do you change your password? – তুমি কতদিন পর পর তোমার পাসওয়ার্ড পরিবর্তন কর? => How often do you need facial? – কতদিন পর পর তোমার ফেসিয়াল করা প্রয়োজন হয়? => How often do you visit the library? কতদিন পরপর তুমি লাইব্রেরী পরিদর্শন কর? => How often do you go to doctor for checkup? – তুমি চেকআপের জন্য কতদিন পর পর ডাক্তারের কাছে যাও? => How often do you log in to Facebook account? কতদিন পর পর তুমি ফেসবুক একাউন্টে লগইন কর?

Conversation A. How often do you use the computer? (কতদিন পরপর তুমি কম্পিউটার ব্যবহার কর?) B. Every day. I can’t think anymore without computer. (প্রত্যেকদিন. আমি কম্পিউটার ছাড়া কোনকিছু চিন্তাও করতে পারি না) A. How often do you take physical exercise? (তুমি কতদিন পর পর শরীরচর্চা কর?) B. Every day. I keep myself fit by doing this. (প্রতিদিন। এর মাধ্যমে আমি নিজেকে ফিট রাখি)

★RULE:9 I will be able to -আমি পারবো

* আমি করতে পারবো – I will be able to do * আমি আসতে পারবো – I will be able to come * আমি যেতে পারবো – I will be able to go * আমি আসতে পারবো না – I won’t be able to come * আমি যেতে পারবো না – I won’t be able to go * আমি কাজটি করতে পারবো – I will be able to do the work আমি কাজটি করতে পারবো না – I won’t be able to do the work * তুমি কি করতে পারবে? – will you be able to do? * তুমি কি করতে পারবে না? – Won’t you be able to do? * রুবি আসতে পারবে – Rubi will be able to come * রুবি আসতে পারবে না – Rubi won’t be able to come * রুবি কি আসতে পারবে না? – Won’t Rubi be able to come? * আমি করতে সক্ষম হয়েছি – I have been able to do

★RULE:10 SHOULD HAVE=থাকা উচিত

আপনার শালীনতা থাকা উচিত You should have modesty তোমার একটি গাড়ি থাকা উচিত You should have a car তোমার প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা উচিত You should have respect for adults শিক্ষদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থাকা উচিত We should have respect for teacher. পড়াশোনায় তোমার মনোযোগ থাকা উচিত You should have attention for study

★RULE:11 AS+ADJECTIVE +AS

As bright as day( দিনের মতো উজ্জ্বল) As black as coal( কয়লার মতো কালো) As hard as iron( লোহার মতো শক্ত) As cold as ice( বরফের মতো ঠান্ডা) As brave as lion( সিংহের মতো সাহসী) As strong as tiger( বাঘের মতো শক্তিশালী) As pure as flower (ফুলের মতো পবিত্র) As clear as day( দিনের মতো পরিষ্কার)

★RULE:12 Therevis no difficulty in + verb+ing

1.There is no difficulty inTalking -কথা বলায় কোন সমস্যা নেই 2.There is no difficulty in searching -খোজায় কোন সমস্যা নেই 3.There is no difficulty in reserving -সংরক্ষণ করায় কোন সমস্যা নেই 4.There is no difficulty in flowering – ফুল তোলায় কোন সমস্যা নেই 5.There is no difficulty in saving রক্ষা করায় কোন সমস্যা নেই 6.There is no difficulty in cooking রান্না করায় কোন সমস্যা নেই 7.There is no difficulty in describing বর্ননা করায় কোন সমস্যা নেই 8.There is no difficulty in checking পরিক্ষা করায় কোন সমস্যা নেই

★RULE:13 I like the way + sub + verb

1. I like the way you talk আমি তোমার কথা বলার ভঙ্গি পছন্দ করি।

2. I like the way you walk আমি তোমার হাটার ধরন পছন্দ করি।

3. I like the way he loves আমি তার ভালোবাসার তরিকা পছন্দ করি।

4. I like the way they fight আমি তাদের মারামারির পদ্ধতি পছন্দ করি।

5. I like the way you play football আমি তোমার ফুটবল খেলার কৌশল পছন্দ করি।

তার লেখার ধরনটা আমার ভালো লাগে। I like the way she writes.

তার খেলার ধরনটা আমার ভালো লাগে। I like the way he plays.

তার শেখানোর ধরনটা আমার ভালো লাগে। I like the way he teaches.

নেগেটিভ করতে হলে ‘don’t’ যুক্ত করতে হবে। তার লেখার ধরনটা আমার ভালো লাগে না। I don’t like the way she writes.

তার খেলার ধরনটা আমার ভালো লাগে না। I don’t like the way he plays.

তার শেখানোর ধরনটা আমার ভালো লাগে না। I don’t like the way he teaches.

★RULE:14 Would you mind এর সঠিক ব্যবহার। আপনি যদি ভদ্রভাবে কাউকে কোন সুপারিশ করতে চান, তখন ব্যবহার করবেন …

Would you mind + Verb+ing….? Or, Would you please + verb……?

আপনি কি একটু সরে বসবেন ? Would you mind moving aside please? Would you please move aside please.

আমাকে কিছু টাকা ধার দিবেন কি ? Would you mind lending me some money? Would you please lend me some money ?

আপনার নামটা বলবেন কি ? Would you mind telling me your name? Would you please tell me your name.?

★RULE:15 There এর ব্যাবহার(থাকা অর্থে)

1.সেখানে একটি গাড়ি আছে =there is a car. 2. সেখানে 20 টা গাড়ি আছে। =there are twenty cars. 3.সেখানে কোনো গাড়ি নেই। =There is no car. 4. সেখানে একটি গাড়ি ছিল =there was a car. 5. সেখানে 20টা গাড়ি ছিল। =there were Twenty cars. 6. সেখানে কোন গাড়ি ছিল না। =there was no car.

have,has,had-থাকা

7. তার একটা গাড়ি আছে। =he has a car. 8. তাদের কোনো গাড়ি নেই =they have no car. 9. তার একটি গাড়ি ছিল। =he had a car. 10. তার কোন গাড়ি ছিল না =he had no car. 11. আমার একটি গাড়ি হবে। =i will have a car. 12. মিনার গাড়ি হবে না। =mina will have no car.

★RULE:16 সম্ভাবনা বেশি হলে would ব্যবহার হয়, কম হলে May, Might..

I would go to Dhaka next month. আগামি মাসে আমি ঢাকা যেতে পারি I would go to London next yr. আগামি বছর আমি লন্ডন যেতে পারি I would do this work. আমি এই কাজটি করতে পারি. i would drink tea at night. আমি রাত্রে চা খেতে পারি. Today I would play football. আজ আমি ফুটবল খেলতে পারি।

★RULE:17 Supposed to + am, is, are, was, were = কথা আছে/ কথা ছিল

আমার ঢাকা যাওয়ার কথা ছিল। I was supposed to go to Dhaka. আমার কলমটি কেনার কথা আছে। I am supposed to buy this pen. তার বাজারে আসার কথা আছে He is supposed to come to market তাদের ফুটবল খেলার কথা আছে They are supposed to play football

★RULE:18 Don’t be upset- মন খারাপ করিও না

মন খারাপ করিও না তুমি একটি সুন্দর মেয়েকে বিয়ে করবে। Don’t be upset you will marry a beautiful girl. মন খারাপ করিও না তুমি একটি সুন্দর ছেলেকে বিয়ে করবে। Don’t be upset you will marry a handsome boy. হতাশ হইও না তুমি একদিন খারাপ সময় কাটিয়ে উঠবে। Don’t be upset you will overcome bad time one day. হতাশ হইও না তোমার জীবন উজ্জ্বল হবে। Don’t be upset you will shine in life. হতাশ হইও না তুমি একটি ভালো চাকরি পাবে Don’t be upset you will get a good job.

★RULE:19 It’s bad to + verb- এটা—-খারাপ

It is bad to say…. এটা বলা খারাপ। It is bad to see…. এটা দেখা খারাপ। It is bad to listen…. এটা শুনা খারাপ।

★RULE:20 Something to + verb( কিছু—আছে)

Something to do…. কিছু করার আছে। Something to say…. কিছু বলার আছে। Something to eat….কিছু খাওয়ার আছে।

★RULE:21 Let’s notএর ব্যবহার

Let’s not do it….চলো আমরা এটা না করি Let’s not see it…. চলো আমরা এটা না দেখি। Let’s not eat it…. চলো আমরা এটা না খাই। Let’s not watch television….চলো টিভি না দেখি

★RULE:22 It is time to + verb- এখন সময়

It is time to eat…. এখন খাওয়ার সময় হয়েছে। It is time to go…. এখন যাওয়ার সময় হয়েছে। It is time to recite…. এখন তেলাওয়াতের সময় হয়েছে।

★RULE:23 How else এর ব্যবহার- আর কিভাবে

★How else shall i love you? আর কিভাবে আমি তোমায় ভালোবাসবো? ★How else shall i tell you? আর কিভাবে আমি তোমায় বলবো? ★How else shall i make you undrestand? আর কিভাবে আমি তোমায় বুঝাবো? ★How else shall i miss you? আর কিভাবে আমি তোমায় মিস করবো?

★RULE:24 could এর ব্যবহার।

আমি হাটতে পারতাম। I could walk. তুমি কাজটি করতে পারতে। You could do the work.

সাধারণত কাউকে ভদ্রতার সহিত কোনো প্রশ্ন করতে বা সৌজন্য প্রকাশে could এর ব্যবহার হয়, তবে বাক্যগুলি সাধারণত প্রশ্নবোধক হয়, যেমন, Could you please tell me the time? দয়া করে সময়টা আমাকে বলতে পারবেন?

Could you lend me your book? আপনার বইটি কি আমায় ধার দিতে পারবেন?

Could you come to my home. আপনি আমার বাড়িতে আসতে পারবেন কি?

Could you help me with some money? আপনি আমায় কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারবেন কি?