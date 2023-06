ইউডা অডিটরিয়ামে “Has the Chinese yuan replaced the US dollar in global market? ” শীর্ষক একটি ডিবেট আজ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, ইউডা মাস্টার্স প্রোগ্রামের ডিরেক্টর এবং ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এসুরেন্স সেল (আইকিউএসি) এর ফরমার ডিরেক্টর প্রফেসর ড. সৈয়দ আব্দুল্লাহ সেলিম। অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার হিসাবে বক্তব্য দেন, কম্পিউটার সাইন্স ও ইঞ্জিনারিং অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. স্বপন কুমার দাস এবং এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট মোঃ মাবিন খান।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন, ইউডার ম্যানেজমেন্ট ও এইচ.আর.এম বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স প্রোগ্রামের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ড.এ.এইচ.মুন্তাকিম এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সাম কন্ট্রোলার আব্দুর রাকিব।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন, অ্যাডভোকেট দোলন চাপা, অ্যাডভোকেট, ডিস্ট্রিক্ট & সেশন জজ কোর্ট ঢাকা এবং প্রাক্টিশনার অব হাই-কোর্ট ডিভিশন অব সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশ।

বিভিন্ন সেক্টরে কর্মরত প্রাক্তন শিক্ষার্থীবৃন্দ ও মাস্টার্স প্রোগ্রামের বর্তমান শিক্ষার্থীবৃন্দ সহ অন্যান্য শিক্ষক এসময় উপস্থিত ছিলেন।

Share this: Twitter

Facebook