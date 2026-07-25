কক্সবাজার প্রতিনিধি:
কক্সবাজারের ঈদগাঁও ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের মেহের ঘোনার প্রবীণ ব্যক্তিত্ব আলহাজ্ব বশির আহম্মদ আর নেই (ইন্নালিল্লাহি— রাজিউন)। শুক্রবার (২৪ জুলাই) ভোর ৩টা ২০ মিনিটে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০৪ বছর।
পারিবারিক সূত্র জানায়, জমাবার দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে মেহের ঘোনা ইউনুছিয়া মাদ্রাসা মাঠে মরহুমের জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। শেষে তাঁকে নিজ এলাকার পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।
মরহুম বশির আহম্মদ লেখক, প্রাবন্ধিক, উন্নয়ন চিন্তক জামায়াত নেতা মোহাম্মদ নুরুল হক নুরের পিতা। ঈদগাঁও প্রেসক্লাব সভাপতি চেয়ারম্যান মোঃ রেজাল্ট করিম সহবিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেছেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন। তার মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
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