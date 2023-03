বিবাহ হলো জীবনের সবচেয়ে বড় জুয়া যে যোগ্য, সুন্দরী ও সেক্সি বউ পায় তার জন্যে একচেটিয়া ভালো৷ সে সারাজীবন ধরেই সুখ পায়। কিন্তু যে পায় না। তার জন্যে বিবাহ খারাপ। সে একটি মুহুর্তের জন্যেও শান্তি পায় না।

বিবাহ হলো কাম-প্রতিযোগিতা। তাই এরকম যোগ্য একটি মেয়ে বিয়ে করতে পারলে হয়তো আপনি সুখী হবেন। কিন্তু এটা জ্ঞানের কাজ নয়। জ্ঞানী লোক নিজের সুখের চিন্তা করবে না। অপর ভাইয়ের সুখের চিন্তা করবে। যে অপরের সুখ চায়। সেই নিজে সুখ পায়। ভোগে সুখ হয় না। ত্যাগে সুখ হয়।

একজন সিগারেট খাওয়া ব্যাক্তি সিগারেট টান দিয়ে মনে মনে ভাবে কি যে সুখ। কিন্তু সে জানে না সিগারেট না খেলে তার চাইতে অনেক অনেক সুখ।ঠিক বিবাহ করাও এই রকম। তাই সন্ন্যাসরা বিবাহ করে না।

বিবাহ যেহেতু possess/নিজের করা। সেহেতু বিবাহ নারী লালসাকে বিবর্ধিত করবে। এটা শুধু বিবাহ নয়। যে কোন জিনিস মানুষ নিজের করতে চায় না। সে জিনিসের প্রতি মানুষের তেমন লালসা থাকে না।

কিন্তু যে জিনিস সে নিজের করতে চায় তাতে ধীরে ধীরে লালসা জন্মায়।

জমি নিজের করতে না গেলে জমির প্রতি আগ্রহই থাকবে না। যে কোন জিনিস মানুষ নিজের করতে চায় না। সে জিনিসের প্রতি মানুষের তেমন লালসা থাকে না।

নারীদের প্রতি যে আকর্ষন তৈরি হয় তার ৭০% নিজের করতে চাওয়া (possess) থেকে হয়। মাত্র ২০% সেক্সোয়াল আকর্ষন।

অস্থায়ী তৃষ্ণা নিবারন করতে যা লাগে তা প্রকৃতিতে এমনিতেই সহজলভ্য আছে। মারামারি কাটাকাটির দরকার পড়ে না। প্রাইভেট কার কিনতে দুর্নীতির প্রয়োজন। বাসে যেতে দুর্নীতির প্রয়োজন নেই।

পতিতালয় সুখকর নয়। কারন ইহা স্থায়ী তৃষ্ণা নিবারন নয়। সুখকর হলো বহুবিবাহ যা স্থায়ী তৃষ্ণা নিবারনের প্রচেষ্টা।

মানুষ বাসে না গিয়ে প্রাইভেট কারে চড়তে চায়। যাতায়াতের স্থায়ী তৃষ্ণা নিবারন। বাস সুখকর নয়। কারন স্থায়ী তৃষ্ণা নিবারন নয়।

তাহলে তৃষ্ণার ক্ষয় কোথায়? ভোগ না করিয়া উপেক্ষা করার শিক্ষা কোথায়?

স্থায়ী ভাবে মানুষ যতবেশি তৃষ্ণা নিবারন করতে চাইবে তত বেশি আসক্তি বাড়বে। তত বেশি একে অপরে নারী, বাড়ি, গাড়ি নিয়ে সংঘাতে জড়াবে।

মানুষ স্থায়ী তৃষ্ণা নিবারনে মরিয়া। অথচ সুখ হলো তৃষ্ণার নিবৃত্তি।

কিছু মেয়ে হলো ফুটো করা বালতির ন্যায়।তাদের খুশি রাখতে হলে সারাক্ষন বালতিতে পানি ঢেলেই যেতে হবে।

ভেতরের থেকে কেউ যদি কৃতজ্ঞ ও খুশী ধরে না রাখে তবে বাইরে থেকে পানি ঢেলে তাকে কতক্ষণ খুশী রাখা যায়?

মানুষ মনের ভুলেই সবকিছু নিজের করার জন্যে ছটফট করে। সে বুঝতে পারে না সবকিছু নিজের করলেও শান্তি আসবে না। কিছুদিন পর সেটাতেও বিরক্ত হয়ে যায়। সবই মরীচিকার মতো মিথ্যা।

বিবাহ করিলে সুখতো আসিবে-ই না। উল্টো বিরক্তি দ্বিগুন নয়। বহুগুন হবে।

You meet a woman-you are not able to live alone. The woman is also not able to live alone, that’s why she is meeting you; otherwise there is no need. Both are bored with themselves and both are thinking that the other will help to get rid of the boredom. Yes, in the beginning, it looks like that, but only in the beginning. As they settle together, soon they see that the boredom is not destroyed-it is not only doubled but multiplied.

Book: the book of man.

Writer : (Osho Rajneesh)

আপনি একজন মহিলার সাথে দেখা করেন – আপনি একা থাকতে পারবেন না। মহিলাটিও একা থাকতে পারছে না, সেজন্য সে আপনার সাথে দেখা করছে; অন্যথায় কোন প্রয়োজন নেই। দুজনেই নিজের প্রতি বিরক্ত এবং দুজনেই ভাবছেন যে অন্যকে একঘেয়েমি দূর করতে সাহায্য করবে। হ্যাঁ, শুরুতে, এটির মতো দেখায়, তবে কেবল শুরুতে। যখন তারা একসাথে বসতি স্থাপন করে, শীঘ্রই তারা দেখতে পায় যে একঘেয়েমি ধ্বংস হয় না-এটি কেবল দ্বিগুণ নয় বরং বহুগুণ হয়।