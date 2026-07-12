গত ৫-৬ বছরে আর্জেন্টিনা দলে যেই ম্যাসিভ চেঞ্জ এসেছে, সেটা হলো মেন্টালিটির পরিবর্তন। শেষ অব্দি ফাইট করতে থাকা, হারার আগে না হারা, এক্সট্রিম লেভেলে প্রাগম্যাটিক একটা দলে পরিণত হয়েছে। এ টাইপ স্ট্রং মেন্টালিটি শুধুই ফ্রান্সের দেখা যেত।
গত ম্যাচের আলাপ টানলাম না। আজকের ম্যাচটা দেখেন, ফার্স্টে লিড নিয়েই স্লো খেলে গেছে, বাট জয় নিশ্চিত করে মাঠ ছেড়েছে। প্রেসিং ফুটবলে বিউটি এটাই জয় লেটে হবে বাট সিকিউরড থাকবে।
এক সময় কর্নার কিক অপরচুনিটি ছিল আর্জেন্টিনার জন্য বেহুদা। তেমন একটা কাজে লাগাতে পারতো না। এখন ৫টা কর্নার পাইলেই তারমধ্যে অন্তত একটা গোলে কনভার্ট করে ফেলতে পারে।
আজকে প্রথম গোলটা দেখেন। মেসির কর্নারে মিডফিল্ডার ম্যাক এলিস্টার হেডে দুর্দান্ত গোল দলকে লিড এনে দিলো।
এরপর থেকে বল পায়ে রেখে থ্রু পাসে স্লো খেলতে থেকে সুইসদের চাপে রাখতে ট্রাই করে গেছে। বাট সমতা গোল খাওয়ার পর কিছুটা ছন্দছাড়া হয়ে যায়।
আবার ছন্দে ফিরে ৮০ মিনিট পরে। বাট গোল বের করতে স্ট্রাগল করে গেছে। অতিরিক্ত সময়েও যেতে হয়েছে। মূল টাইম শেষে ব্রেকে আমি এটা ধারণা করেছি, অতিরিক্ত ৩০ মিনিটে কমপক্ষে ২টা গোল বের করবে। সেটাই হলো।
সেকেন্ড গোলটা দেখেন, আউট অব দ্য বক্স থেকে যে কার্ল শট মারলো আলভারেজ, শেষ সময়ে এসে উইনিং গোলের জন্য এ ধরনের সাহসিক এটেম্পট নেওয়া লাগে। জুলিয়ান আলভারেজ সেটাই করলেন, গোলে কনভার্ট করে ছাড়ল।
থার্ড গোল করে লাউতারা দলের জয় কনফার্ম করল। দলে মেসি বাদে অন্য কারোই রেগুলার গোল কন্ট্রিবিউশান নাই, এই নিয়ে আমাদের আক্ষেপ থাকলেও হতাশা নাই। এটাই আর্জেন্টিনা দলের ইউনিকনেস।
এ দলের একেকজন একেক সময় দলের প্রয়োজন অবদান রাখার এবিলিটি রাখেন। কখনো মিডফিল্ডার দলের উইনিং গোল করেন, কখনো সেন্টারব্যাক গোল করে ম্যাচ ফিনিশ করে, বিগ ম্যাচে মেসি গোল না পেলেও বাকি ফরোয়ার্ডরা গোল করে ম্যাচ বের করে আনেন।
সৃষ্টিকর্তা মেসিকে সবচেয়ে জিনিয়াস ফুটবলার হিসেবেই পৃথিবীতে পাঠান নাই, একজন লাকিয়েস্ট ম্যান হিসেবেও পাঠালেন।
মেসি এমন একটা দল পেল, যারা তার আনন্দের জন্যই খেলেন। তার জন্য জান দিতেও প্রস্তুত। ইমেজিন করেন, এরকম রেস্পেক্ট এবং ভালোবাসা ক’জন ফুটবলার তার টিমমেটদের থেকে পান!
ফুটবলের এনালাইস্টিকসের কমন ধারণা দিয়ে মেসি এবং তার টিমমেটদেরকে এক্সপ্লেইন করা আসলে সম্ভব নয়!
মেসির মতো ‘ফুটবল মহারাজা’র সঙ্গে খেলতে নামতে পারা ডিপল, মার্টিনেজ, আলভারেজদের জন্য গর্বের বিষয়, ঠিক মেসির জন্য তাদের মতো এমন বিশ্বস্ত বন্ধু, সতীর্থদের খুঁজে পাওয়াটাও সৌভাগ্যের বিষয়। যেই প্রজন্ম মেসিকে দেখেই ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল, আজ তারাই মেসির সঙ্গে পিচ, ড্রেসিং রুম শেয়ার করছেন।
কম দেখুন
Post Views: 17
Related
Leave a Reply