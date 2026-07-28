যাত্রীবেশে এসে ব্যক্তিগত গাড়ি ছিনতাইয়ের চেষ্টা, আটক দেবর-ভাবি
মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে যাত্রীবেশে এসে একটি ব্যক্তিগত গাড়ির চালককে আহত করে গাড়ি ছিনতাইয়ের চেষ্টার অভিযোগে এক নারী ও...
মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে যাত্রীবেশে এসে একটি ব্যক্তিগত গাড়ির চালককে আহত করে গাড়ি ছিনতাইয়ের চেষ্টার অভিযোগে এক নারী ও...
মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি: চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার ১৬টি ইউনিয়ন ও দুই পৌরসভার ১৮টি অসচ্ছল পরিবারের মাঝে গরু বিতরণ করেছেন চট্টগ্রাম-১ (মিরসরাই)...
মোঃমাসুদ রানা, খাগড়াছড়ি প্রতিনিধিঃ আধুনিক পুলিশিং সেবার মান আরও এক ধাপ এগিয়ে নিতে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পুলিশ গ্রহণ করেছে...
সংবাদ বিজ্ঞপ্তি কক্সবাজারে সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত চকরিয়া, পেকুয়া ও নবগঠিত মাতামুহুরী উপজেলার ৫ হাজার পরিবারের মাঝে পর্যায়ক্রমে খাদ্য সহায়তা বিতরণ কর্মসুচির অংশ হিসেবে...
মো.মাসুদ রানা, খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি: সীমান্ত নিরাপত্তার পাশাপাশি জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম জোরদার করছে খাগড়াছড়ির জেলার রামগড় ৪৩ বিজিবি। বৃহস্পতিবার ২৩ জুলাই...
মো.মাসুদ রানা, খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি: খাগড়াছড়ির রামগড় রামগড় ৪৩ বিজিবির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় মাসিক নিরাপত্তা সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্প্রতিবার ২৩...
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