মাহিদুল ইসলাম ফরহাদ
চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রতিনিধি
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহর শাখার উদ্যোগে বাছাইকৃত কর্মীদের নিয়ে কর্মী শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার (৩১ জুলাই) সকাল ৮টায় শহরের মেডিকেল মোড় সংলগ্ন ছাত্রশিবির কার্যালয়ে এ শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার সাবেক মেয়র অধ্যাপক নজরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন ছাত্রশিবির চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহর শাখার সাবেক সভাপতি আব্দুর রহমান। সভায় মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহর শাখার সভাপতি ইউসুফ আল গালিব। তিনি কর্মীদের আদর্শিক, সাংগঠনিক ও নৈতিক উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান। বৈঠকে সংগঠনের বাছাইকৃত কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা ইসলামী মূল্যবোধ, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
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