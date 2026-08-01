বিএনপি সরকার গঠনের ছয় মাস না পেরোতেই দলটির কর্মকাণ্ডকে আওয়ামী লীগের শাসনামলের সঙ্গে তুলনা করছে জামায়াতে ইসলামী। প্রশ্ন উঠেছে, কেন এই তুলনা? এ নিয়ে জামায়াতের শীর্ষ নেতারা বিভিন্ন উদাহরণও তুলে ধরেছেন। যদিও বিএনপি বলছে, এমন তুলনা এই মুহূর্তে অনুচিত। বিরোধী দল মূলত সরকারকে ঘায়েল ও ব্যর্থ করতেই এসব অজুহাত ছড়াচ্ছে।
জামায়াত নেতাদের মতে, বিএনপি আওয়ামী লীগের স্টাইলে পুরোনো ‘ফ্যাসিবাদী’ কায়দায় সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। দ্বিমত পোষণের অধিকার হরণে আওয়ামী লীগকে অনুসরণ করছে তারা। দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়োগ দিয়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সবকিছু কুক্ষিগত করছে। নির্বাচন না দিয়ে সিটি করপোরেশন থেকে শুরু করে জেলায় জেলায় দলীয় নেতাকর্মীদের প্রশাসক নিয়োগ দিয়ে সবকিছু লুটেপুটে খাচ্ছে।
অপরদিকে বিএনপির নেতারা বলছেন, বিএনপির শাসনামলে কোনও ধরনের বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড হয়নি। এমনকি গুমের মতো ন্যক্কারজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পথে বিএনপি সরকার। এখন জনগণ বাকস্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে—যা ইচ্ছা তা করতে পারছে। এমনকি দ্বিমত পোষণও শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখছে সরকার প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট সবাই।
যা বলছেন জামায়াত আমির
সরকার গঠনের পর থেকে এখন পর্যন্ত অসংখ্যবার আওয়ামী লীগের শাসনামলের সঙ্গে বিএনপিকে তুলনা করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ও বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান। এছাড়া দলটির সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ারসহ শীর্ষ পর্যায়ের নেতারাও বিএনপিকে আওয়ামী লীগের সঙ্গে তুলনা করেছেন।
বিএনপি সরকার গঠনের দু’মাসের মাথায় জামায়াত আমির বলেছেন, ‘‘বিএনপি আওয়ামী লীগের মতো ফ্যাসিস্ট হওয়ার চেষ্টা করছে।’’ তিনি আরও বলেছেন, ক্ষমতায় বসে গুম কমিশন, দুদক, নির্বাচন কমিশন, বিচার বিভাগসহ বিভিন্ন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এনে আওয়ামী ফ্যাসিবাদী কাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনা করছে বিএনপি।
খুলনা বিভাগীয় সমাবেশে ১১ দলীয় ঐক্যজোটের সমাবেশে বিএনপি সরকারকে উদ্দেশ করে জামায়াত আমির বলেন, ‘‘মনে হচ্ছে নব্য ফ্যাসিবাদকে বিদায় জানাতে আরেকটা অনিবার্য বিপ্লবের জন্য আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে।’’
এরপর সিলেটের সমাবেশে তিনি বলেন, ‘‘হাসিনাকে তাড়িয়েছি, যদি ফ্যাসিবাদ আপনারা কায়েম করেন, জনগণ আপনাদেরও তাড়াবে। আপনাদেরকেও জনগণ ছেড়ে দিয়ে কথা বলবে না।’’
আওয়ামী কায়দায় বিএনপি দেশ চালাতে চায় উল্লেখ করে শফিকুর রহমান বলেন, ‘‘সরকার স্বাধীন বিচার বিভাগ, দুর্নীতি দমন কমিশন, মানবাধিকার কমিশন ও নির্বাচন কমিশন চায় না। তারা আগের ফ্যাসিবাদী ধারায় সবকিছু রাখতে চায়। এ জন্যই গণভোটের রায় মানতে চায় না। আমরা স্পষ্ট করে বলতে চাই, এ রায় বাংলার মাটিতে বাস্তবায়ন হবে, ইনশাআল্লাহ।’’
জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার সাম্প্রতিক সময়ে দেশের বিভিন্ন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে দলীয়করণ এবং নির্বাচন কমিশনের বিতর্কিত নিয়োগের প্রসঙ্গ টেনে বলেছেন, ‘‘বিএনপি ও বর্তমান প্রশাসন তাদের কাজের মাধ্যমে নিজেদের নীতি থেকে সরে এসে আওয়ামী লীগের মতো একপেশে ও দলীয় আচরণের পথ অনুসরণ করছে।’’
কেন এই তুলনা করা হয়
জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও ১১-দলীয় ঐক্যের সমন্বয়ক ড. হামিদুর রহমান আযাদ বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘‘বিএনপি গণভোটের গণরায় অস্বীকার করে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। তারা জনগণের যে প্রত্যাশা ও অধিকার তা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন না করে তা পুরোনো ফ্যাসিবাদী সরকারের শাসনামলে ফিরে যাচ্ছে।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘সব জায়গাতে তারা দলীয়করণ করছে। দলীয়করণে ইতিহাসের সব রেকর্ড ম্লান করে দিয়েছে। অ্যাডমিন ক্যাডার, পুলিশ ক্যাডার, সচিব পর্যায়ে সব জায়গাতে চুক্তিভিত্তিক দলীয় নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। জেলা প্রশাসনে নিয়োগ এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে দলীয় লোকদের, যারা চিহ্নিত দুর্নীতিবাজ—তাদের এখানে প্রোভাইড করা হয়েছে। কারণ হলো, এগুলো টাকা-পয়সার জায়গা, ভালোভাবে কামানো যায়।’’
জামায়াতের এই নেতা বলেন, ‘‘দ্রব্যমূল্য দিন দিন অনেক বেড়ে গেছে। আইনের শাসনের কোনও উন্নতি নেই। তাহলে এই যে এতগুলো বিষয়, সবকিছুই ফ্যাসিবাদী সরকারের লক্ষণ। এ জন্য তুলনা করা হয়, ভুল কিছু তো তুলনা করা হচ্ছে না।’’
জামায়াতের সুরে কথা বলছে এনসিপি ও ইসলামী আন্দোলন
বর্তমান সরকারও ফ্যাসিবাদের পথে হাঁটছে বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সহকারী মহাসচিব মাওলানা আহমদ আবদুল কাইয়ূম। তিনি বলেছেন, ফ্যাসিবাদের পতনের পর মানুষের মধ্যে একটি আশার সঞ্চার হয়েছিল— জনআকাঙ্ক্ষার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে। যেখানে বিগত ফ্যাসিবাদের পুনরাবৃত্তি হবে না। কিন্তু বর্তমান সরকারের ৫ মাসের শাসনে জনমনে চরম ক্ষোভ ও হতাশা বিরাজ করছে। বিশেষ করে বিরোধী মত দমনে বর্তমান সরকারও বিগত ফ্যাসিবাদের পথ অনুসরণ করছে।
তিনি বলেন, ‘‘সাম্য মানবিক মর্যাদা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বাধীনতা সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হলেও বিজয়ের ৫৫ বছর পরও এ দেশের মানুষ ন্যায়বিচার পায়নি। দেশের জনগণ এখনও শোষণ বঞ্চনার শিকার। ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত। সন্ত্রাস-দুর্নীতি ও মাদকের করালগ্রাসে নিমজ্জিত।’’
এনসিপির আহ্বায়ক ও বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘‘গত ১৬ বছর ফ্যাসিস্ট সরকার ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট (ডিএসএ) ব্যবহার করে মানুষের কথা বলার অধিকার হরণ করেছিল। বর্তমান সরকারও সেই পথেই হাঁটা শুরু করেছে।’’
গণভোটের কথা উল্লেখ করে নাহিদ বলেন, ‘‘গণভোটে জন্ম নেওয়া বিএনপি গণভোটকেই অস্বীকার করছে। প্রকৃতপক্ষে বিএনপি তার জন্মকেই অস্বীকার করছে। এত কম সময়ে আর কোন সরকার এত অজনপ্রিয় হয়নি।’’
সরকারকে ঘায়েল করতেই বিএনপিকে আওয়ামী লীগের সঙ্গে তুলনা করেছে জামায়াত বলে মন্তব্য করেছেন লক্ষ্মীপুর-৪ আসনের সংসদ সদস্য ও সরকারদলীয় হুইপ এবিএম আশরাফ উদ্দিন নিজান। বাংলা ট্রিবিউনকে তিনি বলেন, ‘‘বিরোধী দল সরকারি দলকে কীভাবে ঘায়েল করবে, একটা প্রেসারের মাধ্যমে কীভাবে সরিয়ে গণতান্ত্রিক উপায়ে তারা ক্ষমতায় আসবে, মানুষকে বোঝাবে যে তারাই ক্ষমতায় আসবে পরবর্তীকালে—তারা এরকম একটা রাজনীতি করছে।’’
আশরাফ উদ্দিন নিজান বলেন, ‘‘গত ১৭ বছর তো কোনও ডেমোক্রেসি, ফ্রিডম অব স্পিচ, ফ্রিডম অব জাস্টিস- এর কিছুই ছিল না। ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে আমাদের সময় লাগবে। বাইরের রাজনীতি আর সংসদের রাজনীতি কিছুটা ভিন্ন। সংসদ হলো সব কর্মকাণ্ডের উৎস। এখানে বিরোধীদলীয় নেতাও প্রায় ৮০ শতাংশ সময় সংসদে থাকেন। লিডার অব দ্য হাউস, উনিও ৭৮ থেকে ৮২ শতাংশ সময় সংসদে থাকেন। এটিই তো সবচেয়ে বড় বিজয়।
তিনি আরও বলেন, ‘‘এখন পর্যন্ত সংসদে বড় ধরনের কোনও রকম ব্যাঘাত ঘটে নাই। এই যে ১৭ বছরের প্র্যাকটিস থেকে বেরিয়ে এসে আমরা আগাচ্ছি, মাত্র গেলো পাঁচ মাস। আমি ভীষণ আশাবাদী, এই পার্লামেন্ট ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, গণতন্ত্রের পক্ষে, আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সবসময় ন্যাশনাল পলিটিক্সে ঐকমত্য থাকবে। সরকারি দল এবং বিরোধী দল ধৈর্যটা যত বেশি আপহোল্ড করতে পারবে, গণতন্ত্র তত বেশি রিস্টোর হবে।’’
আওয়ামী লীগের সঙ্গে বিএনপিকে তুলনা কতটা যৌক্তিক এমন প্রশ্নের জবাবে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব ও প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী একবাক্যে বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘সেটা আপনারই বিবেচনা করুন।’বাংলা ট্রিবিউন
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