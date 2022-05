আগামীকাল ২৩ মে লেখক, গীতিকার, নাট্যকার ও অভিনেতা রেজাউর রহমান রিজভীর জন্মদিন। এ উপলক্ষে এটিএন বাংলার নিয়মিত আয়োজন ‘চায়ের চুমুকে’ অতিথি হিসেবে অংশ নিয়েছেন তিনি। ২৩ মে সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে প্রচারিতব্য এ অনুষ্ঠানের অতিথি হিসেবে থাকা প্রসঙ্গে রিজভী বলেন, এটিএন বাংলার ‘চায়ের চুমুকে’ এর আগেও বিভিন্ন সময় অতিথি হিসেবে অংশ নিয়েছি। তবে এবারের পর্বটি আমার জন্য আসলেই স্পেশাল। কারণ এবারের পর্বটি আমার জন্মদিন উপলক্ষে প্রচারিত হচ্ছে। এজন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ‘চায়ের চুমুকে’ অনুষ্ঠানের প্রযোজক শম্পা মাহমুদ আপার প্রতি। আরো ধন্যবাদ রইলো প্রযোজক নবুয়াত রহমান, উপস্থাপক মারিয়া শিমু সহ অনুষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি।

প্রসঙ্গত, ‘চায়ের চুমুকে’ অনুষ্ঠানে রেজাউর রহমান রিজভী তার সাম্প্রতিক কাজগুলোর খবরাখবর সম্পর্কে জানাবেন। সম্প্রতি রিজভী প্রথমবারের মতো একটি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন যেটির খবর এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দর্শকরা প্রথম জানতে পারবেন। এছাড়া আগামী বইমেলার জন্য তার বই, টিভি নাটক ও গানের খবরও দর্শকদেরকে জানাবেন তিনি।

Playwright-actor Rizvi on ATN Bangla on his birthday

