দেশের বিদ্যুৎ সংকট কিছুটা কাটাতে বড় সহায়তা হিসেবে ভারতের ঝাড়খণ্ডভিত্তিক আদানি পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে প্রায় ৯২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে। সোমবার (২৭ এপ্রিল) সন্ধ্যা থেকে এই বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হয়।
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি) সূত্রে জানা গেছে, আদানি বিদ্যুৎকেন্দ্রের দ্বিতীয় ইউনিটটি সন্ধ্যা ৭টা ৪৭ মিনিটে সফলভাবে জাতীয় গ্রিডের সঙ্গে সমন্বিত (সিঙ্ক্রোনাইজ) হয়। বর্তমানে এই ইউনিট থেকেই ৯২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে।
বিপিডিবির চেয়ারম্যান মো. রেজাউল করিম জানিয়েছেন, ধাপে ধাপে এই সরবরাহ আরও বাড়ানো হবে। তার মতে, নতুন এই বিদ্যুৎ সংযোজন দেশের মোট উৎপাদন সক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করবে এবং চলমান লোডশেডিং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।
এদিকে বিদ্যুৎ সরবরাহ আরও বাড়াতে নতুন উৎসও যুক্ত হচ্ছে। বিপিডিবির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ২৮ এপ্রিল থেকে এসএস পাওয়ার প্লান্ট এবং আরএনপিএল থেকে জাতীয় গ্রিডে অতিরিক্ত প্রায় ৬০০ মেগাওয়াট করে বিদ্যুৎ যোগ হওয়ার কথা রয়েছে।
উল্লেখ্য, বাংলাদেশের রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (আরপিসিএল) এবং চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান নরিনকো যৌথ উদ্যোগে গঠিত আরএনপিএল প্রকল্পটি চালু হলে বিদ্যুৎ উৎপাদনে নতুন গতি আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।
বিপিডিবির তথ্য অনুযায়ী, গত ২৫ এপ্রিল সন্ধ্যায় দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদা ছিল প্রায় ১৬,৯০০ মেগাওয়াট। তবে আদানি প্ল্যান্টের বিদ্যুৎ যুক্ত হওয়ার আগে সর্বোচ্চ উৎপাদন ছিল ১৪,৭১২ মেগাওয়াট, ফলে ঘাটতি মেটাতে লোডশেডিং করতে হচ্ছিল।
