সরিষাবাড়ী খাদ্য গুদামে সিন্ডিকেটের থাবা, তদন্তের আশ্বাস জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের
জামালপুর প্রতিনিধি : জামালপুরের সরিষাবাড়ী উপজেলা খাদ্য গুদামকে কেন্দ্র করে একটি অবৈধ চাল ও ধান ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট সক্রিয় থাকার...
জামালপুর প্রতিনিধি : জামালপুরের সরিষাবাড়ী উপজেলা খাদ্য গুদামকে কেন্দ্র করে একটি অবৈধ চাল ও ধান ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট সক্রিয় থাকার...
মাসুদুর রহমান, জামালপুর প্রতিনিধি : জামালপুরের সরিষাবাড়ী উপজেলার বাউসী এলাকায় অবস্থিত মেসার্স স্বস্তিকা রাইস মিলকে ঘিরে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে গুজব ছড়ানোর...
মাসুদুর রহমান, জামালপুর প্রতিনিধি: Hide quoted text সরকারের কোষাগারে প্রায় ২৮ লাখ ৩০ হাজার টাকা জমা দিয়েও মাসের পর...
জামালপুর প্রতিনিধি : জামালপুরের সরিষাবাড়ী খাদ্য গুদাম সিন্ডিকেটে জিম্মি হয়ে পড়েছে। উপজেলা খাদ্য বিভাগ, কয়েকজন চাতাল ও রাইস মিল মালিক...
মাসুদুর রহমান, জামালপুর প্রতিনিধি: জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে জুলাই শহীদ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্থানীয় জুলাই যোদ্ধাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি—এমন অভিযোগকে...
লিয়াকত হোসাইন লায়ন, জামালপুর প্রতিনিধি \ জামালপুরের ইসলামপুর প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে নবাগত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাহ মো. জুবায়ের মত...
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