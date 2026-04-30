সংসদে বক্তব্য রাখার সময় বেশ মুডে ছিলেন ব্যারিস্টার আন্দালিব রহমান পার্থ। আওয়ামী লীগ সরকারের কড়া সমালোচনা তো করেছেনই, ছাড়েননি বর্তমান বিরোধী দল জামায়াত-এনসিপি জোটকেও। তিনি অভিযোগ করেন,বিরোধী দলীয় নেতা ড. শফিকুর রহমান সংসদে ঐক্যের কথা বললেও তিনি এবং তার জোট নেতারা বাইরে বিএনপির বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ভাষায় কথা বলেন।
কথা কিন্তু সত্যি- বিরোধীদলীয় নেতা সংসদে ঐক্য, বিদ্বেষ পরিহার, ‘ঝাঁঝালো মরিচ পরিহার করে সুন্দরবনের মধু ঠোঁটে লাগানোর’ বার্তা দিলেও তাঁর জোটের নেতারা প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে এমনকি ‘কুলাঙ্গার’ বলতেও ছাড়েন না।
কিন্তু পার্থ সাহেব যে জামায়াতকে খোঁচা মেরে উর্দুতে বললেন- ‘তুম হামসে মোহাব্বাত কারো, হাম বেওয়াফা নেহি কারেঙ্গে’- এটিতো তিনি সত্যি বললেন না। ২০০১-২০০৫ সালে আস্থা ও বিশ্বাস থেকে জোট করেই সরকার গঠন করেছিল বিএনপি-জামায়াতের চার দলীয় জোট, যেখানে ছিল আন্দালিব পার্থের বিজেপিও। সেই পুরোটা সময় বেমালুম ভুলে ছিলেন জামায়াতের একাত্তরের ভুমিকা। কিন্তু জোটসঙ্গী থেকে আজ যখন প্রতিপক্ষ, তখন বারবার মনে পড়ছে যে তারা ‘রাজাকার’ ছিল।
তিনি আরও বলেছেন, ‘আমরা মাঝে মাঝে লাইন ক্রস করলেও কাল হয়তো ভালো হয়ে যাব, কিন্তু জামায়াত যা ছিল তাই থাকবে।’ এটি কি আগের অবস্থানের সাথে ‘বেওয়াফায়ি’ বা বিশ্বাসঘাতকতা নয়?
আওয়ামী লীগের ফিরে আসা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘জুলাইকে অস্বীকার করে এদেশে রাজনীতি করা যাবে না।’ এখানেই ‘ফুলস্টপ’ হতে পারত, যদি একাত্তরের ‘রাজাকারের’ দলও ’৭১-কে অস্বীকার করে রাজনীতি করতে না পারত। সেটি তো হয়ইনি; উপরন্তু তাদের ‘ভালোবাসা পাওয়ার জন্য’ পার্থ সাহেবরা নাকি উদগ্রীব। তবে কি তাদের চোখে জুলাই, একাত্তরের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ? নাকি আসলে ‘একাত্তর কার্ড’ হাতে রাখা- যখন দরকার তখন অতীত ভুলে জোট, আবার যখন দরকার তখন রাজাকার ট্যাগ দেওয়ার জন্য?
—-প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব ভাবনার প্রতিফলন।সম্পাদকীয় নীতির সঙ্গে লেখকের এই মতামতের অমিল থাকাটা স্বাভাবিক। এর দায় সম্পূর্ণই লেখকের।
