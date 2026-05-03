হাকিকুল ইসলাম খোকন,
রাজনীতি—নেওয়ার নয়, দেওয়ার নাম | চাঁদামুক্ত সংগঠনের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত.
রাজনীতি মানুষের জন্য দেওয়ার,সেবা করা এবং সমাজকে উন্নতির পথে এগিয়ে নেওয়া। কিন্তু বর্তমানে রাজনীতির এই আদর্শ বিকৃত ।সম্প্রতি জনপ্রিয় নিউজ পোর্টাল আইবিএননিউজ২৪.কমকে এক যৌথ সাক্ষাৎকারে বলেছেন,দেশবন্ধু রেমিট্যান্স যোদ্ধা সংসদের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক এডভোকেট এএনএম ঈসা (যুক্তরাজ্য)ও সদস্য সচিব এমএ রউফ (কাতার)।
“দেশবন্ধু” রেমিটেন্স যুদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমিটি পক্ষথেকে আরোও বলেছেন,রাজনীতি শব্দটির প্রকৃত অর্থ হলো—রাজ্যের নীতি, রাষ্ট্র পরিচালনার পথনির্দেশ। সহজভাবে বললে, রাজনীতি হওয়া উচিত মানুষের জন্য দেওয়া, সেবা করা এবং সমাজকে উন্নতির পথে এগিয়ে নেওয়া।কিন্তু দুঃখজনকভাবে বর্তমান সময়ে রাজনীতির এই আদর্শ অনেক বিকৃত হয়েছে। এখন অনেকের কাছে রাজনীতি মানে হয়ে দাঁড়িয়েছে—নিজের স্বার্থ হাসিল, সম্পদ বৃদ্ধি এবং ক্ষমতার অপব্যবহার। যারা রাজনীতিকে নেওয়ার মাধ্যম বানায়, তারা শোষক; তাদের নীতি শোষণের নীতি।
অন্যদিকে, প্রকৃত রাজনীতি হলো দেওয়া—দেশপ্রেম, সমাজসেবা এবং মানবকল্যাণের মাধ্যমে নিজেকে উজাড় করে দেওয়া। সত্যিকারের দেশপ্রেমিক কখনো মনে করে না যে সে যথেষ্ট দিয়েছে; বরং সবকিছু দেওয়ার পরেও মনে হয়, এখনও কম দেওয়া হয়েছে।
এই আদর্শ থেকেই “দেশবন্ধু বাংলাদেশ রেমিট্যান্স যোদ্ধা সংসদ” প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট এএনএম ঈসা (যুক্তরাজ্য)এবং সদস্য সচিব এমএ রউফ (কাতার) স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে,
এই সংগঠনটি সম্পূর্ণ চাঁদামুক্ত।
সংগঠনের মূল নীতিমালা:
কোনো বাধ্যতামূলক চাঁদা বা সদস্য ফি নেই
ব্যক্তিগত স্বার্থে অর্থ সংগ্রহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ
সদস্যরা স্বেচ্ছায় অনুদান দিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।
সংগঠনের নাম ব্যবহার করে কেউ অর্থ সংগ্রহ করলে তা অনৈতিক ও শাস্তিযোগ্য।
সংগঠনটি গঠনের সময় থেকেই বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ ছিল যে, অনেক সংগঠন মানুষের নামে অর্থ সংগ্রহ করে আত্মসাৎ করেছে। সেই বাস্তবতা বিবেচনা করে এই সংগঠন একটি ভিন্ন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।
চাঁদা নয়, সততা ও আত্মত্যাগই হবে আমাদের শক্তি।
বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হয়েছে এবং যুক্তরাজ্যের নিউকেসেলে এ পূর্ণাঙ্গ কমিটি কার্যক্রম শুরু করেছে।
আমাদের লক্ষ্য:প্রবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা,সম্মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
ঐক্যবদ্ধ একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা।প্রতারণা ও আর্থিক শোষণের বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি করা
আমাদের আহ্বান:চাঁদা নয়, চাই আন্তরিকতা
বিভেদ নয়, চাই ভ্রাতৃত্ব।ব্যক্তিস্বার্থ নয়, চাই সম্মিলিত উন্নয়ন ।আয় নয়, ক্ষতির জায়গা চিহ্নিত করে সমাধান।যদি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সংগঠনের নাম ব্যবহার করে অর্থ সংগ্রহ করে থাকে, তাহলে ভুক্তভোগীদের লিখিতভাবে কেন্দ্রীয় বা আঞ্চলিক কমিটির সাথে যোগাযোগ করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা সর্বাত্মক সহযোগিতা করব।
দেশবন্ধু অ্যাডভোকেট এএনএম ঈসা মহোদয়ের দর্শন—“আমারটা আমার, তোমারটা তোমার”—এর ভিত্তিতে আমরা অন্যের অধিকার হরণকারীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।নেতৃদ্বয় সকল মিডিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা এবং শুভ কামনা নিরন্তর জানিয়েছন ।
