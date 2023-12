দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পাঁচ দিন দায়িত্ব পালনের জন্য ৬৫৩ জন জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে।

জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটরা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে জাতীয় সংসদের ৩০০টি নির্বাচনী এলাকায় ভোট গ্রহণের আগের দুইদিন, ভোট গ্রহণের দিন ও ভোট গ্রহণের পরের দুইদিন অর্থাৎ আগামী ৫ জানুয়ারি হতে ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত মোট পাঁচ দিন দায়িত্ব পালন করবেন।

আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার শাখা হতে বৃহস্পতিবার একটি অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে। আদেশে কোন এলাকায় কোন ম্যাজিস্ট্রেট দায়িত্ব পালন করবেন তা উল্লেখ করা হয়েছে।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় আইন ও বিচার বিভাগের বিচার শাখা- ১ এর সিনিয়র সহকারী সচিব মোর্শেদ আল মামুন ভুঁইয়ার সই করা অফিস আদেশে বলা হয়, উপযুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশিত হয়ে আগামী ৭ জানুয়ারি (রোববার) দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে জাতীয় সংসদের ৩০০টি নির্বাচনী এলাকায় ভোট গ্রহণের আগের দুইদিন, ভোট গ্রহণের দিন ও ভোট গ্রহণের পরের দুইদিন অর্থাৎ আগামী ৫ জানুয়ারি হতে ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত মোট ৫ (পাঁচ) দিনের জন্য The Representation of the People Order, 1972 (PO 155 of 1972 ) এর Article 89A এ উল্লিখিত Article 73 (2B), Article 74 (24) (3), (4), (5). (6). Article 78, Article 79, Article 80, Article 81 (1) এবং Article 82 এর অধীন নির্বাচনী অপরাধসমূহ The Code of Criminal Procedure, 1898 এর section 190 এর sub-section (1) এর অধীনে আমলে নেওয়া ও তা সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচার সম্পন্নের নির্মিত The Representation of the People Order, 1972 (P. 0 155 of 1972 ) এর Article 89A প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়োগের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শক্রমে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের নিম্ন বর্ণিত ৬৫৩ (ছয়শত তিপ্পান্ন) জন সদস্যকে মনোনয়ন প্রদানপূর্বক নির্বাচন সচিবালয়ে ন্যস্ত করা হলো।

অফিস আদেশটি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিবকে উল্লেখ করা হয়েছে। এ আদেশের অনুলিপি সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল, সব জেলা ও দায়রা জজ এবং মহানগর দায়রা বরাবরে অনুলিপি পাঠানো হয়েছে।

