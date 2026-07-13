মো.মাসুদ রানা,
খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি:
খাগড়াছড়ির রামগড় পাতাছড়া ইউনিয়নে দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবাররের মধ্যে জরুরি ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে ।
সোমবার ১৩ জুলাই দুপুরে পাতাছড়া ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গনে রামগড় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী শামীম এর উপস্থিতিতে ত্রাণ সামগ্রী বিতরন করা হয়।
পাতাছড়া ইউপি সূত্রে জানা যায়, প্রতি পরিবার কে ২০ কেজি হিসেবে ১৫০ টি পরিবারের মধ্যে তিন মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়। তাছাড়া চৌদ্দটি পরিবারকে শুকনো খাবারের প্যাকেজ প্রদান করা হয়। শুকনো খাবারের প্যাকেজের মধ্যে রয়েছে ১০ কেজি চাল, ১ কেজি মসুর ডাল, ১ কেজি আয়োডিনযুক্ত লবণ, ১ কেজি চিনি, আধা কেজি মুড়ি, ১ লিটার সয়াবিন তেল, ৬ টি মোমবাতি, ২ টি দেয়াশলাই, বড় সাইজের ২ প্যাকেট বিস্কিট, ২ প্যাকেট খাবার স্যালাইন ও ব্যবহার নিয়মাবলিসহ ১০ টি পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট। এ পর্যন্ত ১২৭ টি পরিবারকে শুকনো খাবারের প্যাকেজ ও ১৫৪ টি পরিবারকে ২০ কেজি করে চাল সহ মোট ২৮১ টি পরিবারকে ত্রাণ সহাতা প্রদান করা হয়েছে।
রামগড় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী শামীম জানান, উপজেলা প্রশাসনের ত্রাণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।
বিতরণে আরো উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি মো.জসিম উদ্দিন, পৌর বিএনপি’র সভাপতি বাহার উদ্দিন, উপজেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক (২) আলিম উল্ল্যাহ্, পাতাছড়া ইউপি সচিব রাসেল রানা, কর্মকর্তা- কর্মচারী, মেম্বার,গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সহ ভুক্তভোগী।
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