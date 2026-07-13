বন্যা আর পাহাড়ধসে ৫৪ জনের মৃত্যু, ৬ লাখের বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত
দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে টানা অতিবৃষ্টি, পাহাড়ি ঢল ও পাহাড়ধসের কারণে দেশের সাতটি জেলায় ভয়াবহ দুর্যোগ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। দুর্যোগপূর্ণ...
দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে টানা অতিবৃষ্টি, পাহাড়ি ঢল ও পাহাড়ধসের কারণে দেশের সাতটি জেলায় ভয়াবহ দুর্যোগ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। দুর্যোগপূর্ণ...
ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের সাথে গোপন আঁতাত এবং শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমেদিনেজাদকে গৃহবন্দি করা হয়েছে।...
দেশজুড়ে তোলপাড় সৃষ্টি করা পুরান ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালের সামনে ভাঙারি ব্যবসায়ী লাল চাঁদ ওরফে সোহাগ (৩৯) হ'ত্যাকাণ্ডের ঠিক এক বছর...
মো.মাসুদ রানা, খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি: খাগড়াছড়ির রামগড় পাতাছড়া ইউনিয়নে দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবাররের মধ্যে জরুরি ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে ।...
প্রয়াত সর্বোচ্চ নেতা আলী খামেনির হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিতে ‘টার্গেট’ বা লক্ষ্যবস্তুর তালিকা প্রকাশ করেছে ইরানের একটি গণমাধ্যম। এতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট...
আজকে বুয়েটে গিয়েছিলাম । বাসায় ফেরার জন্য পলাশী থেকে রিক্সা ঠিক করলাম। ভাড়া ৮০ টাকা চাইল। সাধারনত ১০০ টাকা চায়।...
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