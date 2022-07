মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আজকে আপনাকে যা দেওয়া হবে তা বিশ্লেষণ করুন। যদি আপনাকে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে হয় অথবা আইনি পদক্ষেপের সঙ্গে জড়িত কিছু করতে হয়, তবে এটি বারবার পড়ে নিন। আপনার চারপাশের মানুষ আজ আপনার ক্ষতিও করতে পারে। কোনও বড় পদক্ষেপ করা থেকে নিজেকে দূরে রাখুন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আজ আপনার পেশাগত জীবন এবং আপনার ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। আপনি আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে মজা করে অনেক বেশি সময় কাটাচ্ছেন। কিন্তু এটি আপনার কেরিয়ারে খারাপ প্রভাব ফেলছে। আপনি নিজের জন্য যে লক্ষ্যগুলি সেট করেছেন সেগুলিতে ফোকাস করার সময় এসেছে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

ঘুরতে যাওয়াও বিফলে যেতে পারে। তাই আজ সময় সুযোগ পেলে গুরুদেব বা ঈশ্বররে নাম জপ করবেন, এতে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে সুবিধা হবে। ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি করবেন। একা স্বাধীন ভাবে ব্যবসা করার চেয়ে যৌথ ব্যবসায় উন্নতি করার লক্ষন আছে। তবে ব্যবসায় মূলধন বিনিয়োগ না করাই শ্রেয়।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

অধিকর্তা গ্রহ শুক্র আজ আপনার সহায়। বাড়িতে পছন্দের মানুষজনের সমাগম ঘটতে পারে। জলের মত হাত থেকে টাকা বেড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই সংযত থাকতে হবে। খেতে খাওয়াতে খুব ভালবাসেন ভালো কথা, কিন্তু পেটের গোলযোগ দেখা দিতে পারে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

স্ত্রীর সঙ্গে মতবিরোধ থাকলে কেটে যাওয়ার আজই শুভদিন। একই ভাবে যারা প্রেম করেন তাদের প্রেমেও নতুন মোড় আসতে পারে।সন্দেহবাতিক হলে বাজে কোনও চিন্তা ভাবনা আজ অকারণে আপনাকে ব্যস্ত করতে পারে। ব্যবসা করলে আজ আপনার অধিকর্তা গ্রহ মঙ্গল সহায় আপনার।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আজ ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি এবং আপনার বন্ধুরা এমন পরিকল্পনা তৈরি করতে পারেন যা আপনি দীর্ঘদিন ধরে করতে চান। কাজের থেকে কিছুটা সময় ছুটি নিন এবং আপনার বন্ধুদের সঙ্গে পরবর্তী কিছু দিন উপভোগ করুন। নতুন জায়গা খুঁজে বের করা আপনার সৃজনশীলতা এবং কর্মজীবনে সাহায্য করবে।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

সারাদিন কোনও বিষয়ে একটু উত্তেজনা থাকতে পারে। বৃহস্পতি সহায়, তার মানেই আজ অর্থ উপার্জনের ভাগ্য ভাল। আপনার সারা দিনের হাল হকিকত বেশ ফুরফুরে মনে হচ্ছে। সব কাজেই সাফল্য আসবে। তবে একা সিদ্ধান্ত না নিয়ে সঙ্গীর কাছ থেকে একটু পরামর্শ নিন। আপনার মনের মানুষ খুশি হবে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

সকলকে কাছে পেয়েও নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ বলে মনে হবে। প্রেমের জন্য সুখবর আসতে পারে। শারীরিক সমস্যা থাকবে না। দূরে থাকা কেউ ঘরে ফিরে আসতে পারে। বেকারদের জন্য কাজের ভাল খবর আসতে পারে।চাকুরি ক্ষেত্রে নাগালের মধ্যে এসেও কাজটা আটকে যাবে। অতিরিক্ত খরচের সম্ভবনা রয়েছে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আজ অর্থের মুখ দেখতে পাবেন। চিন্তাশীল কিন্তু বাচাল মনোভাবের জন্য সাংসারিক জীবনে অশান্তি আসতে পারে। কখনও কুটিল, কখনও সরল চারিক্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য অযথা কোনও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। পেটের রোগ বা বদহজম হতে পারে, তোষামোদ প্রিয় হলেও আজ আপনার ভাগ্যে তা জুটবে না।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আপনার অধিকর্তা গ্রহ শুক্র, ভাবছেন আজ দিনটা ভালো কাটবে ? কাটতেই পারে, তবে বাড়িতে কোনও কাজ করতে গেলে সাবধানে করুন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও ধৈর্যশীলের পরিচয় দিন আজ, কারণ সহকর্মী আপনাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করবে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

শরীর স্বাস্থ্য ভালই থাকবে। কাজ বা কথার সমালোচনা সহ্য করতে না পারলেও কর্মক্ষেত্রে সংযত রাখবেন নিজেকে। সন্তানের মা বাবা হন তাহলে তার বলা কথায় গুরুত্ব দিন। মনে প্রাণে সর্বদা উচ্চ ভাব সম্পন্ন প্রশ্রয় পেতে পারে। রোগ থেকে মুক্তি মিলতে পারে। বৃষ রাশির মানুষজন খুব বন্ধু বত্সল ও স্নেহশীল মানুষ হয়, কিন্তু আজ বন্ধু থেকে পীঠ বাঁচিয়ে চলুন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আপনার মনোযোগ অনেক দিন ধরেই প্রযুক্তির উপর রয়েছে। আপনার ফোন এবং কম্পিউটারকে সরিয়ে রেখে চারপাশে যা ঘটছে তার উপর ফোকাস করার সময় এসেছে। একটি নতুন এলাকা খুঁজে বের করা অথবা একটি শখ খোঁজার সময় এটা। প্রযুক্তি এই মুহূর্তে আপনার সেরা বন্ধু নয়। আপনার যা দরকার তা হল মনের শান্তি এবং আপনার ফোন আপনাকে এটি দেবে না।