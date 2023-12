ডাল্টন জহির পুনরায় ‘বাংলাদেশ ট্যুরিজম ডেভলপারস এসোসিয়েশন’র পরিচালক নির্বাচিত

বাংলাদেশের পর্যটন ও হস্পিটালিটি সেক্টরের পরিচিত মুখ জহিরুল ইসলাম (ডাল্টন জহির) সম্প্রতি ট্যুরিজম ডেভলপারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের এর পুনরায় পরিচালক নির্বাচিত ২০২৩-২০২৫

হয়েছেন। মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম ( ডাল্টন জহির )- মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন পরিচালক। ডাল্টন জহির প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও, ট্রাভেলার কি ,ইউরোপ কি, ট্রাভেলার টাইমস, ,ওয়ার্ল্ড ভ্যাকেশন ক্লাব, ওয়েলকাম বাংলাদেশ। বাংলাদেশ পর্যটন সেক্টরে দীর্ঘ ২২ বছর যাবত কাজ করছেন । পর্যটন সেক্টরে কর্মময় জীবনে তিনি ব্র্যাক (বিএসএল) এর বিক্রয় ও বিপণন প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া তিনি, রোজ ভিউ হোটেল, গ্র্যান্ড সুলতান টি রিসোর্ট এবং গল্ফ সিলেট, ওশান প্যারাডাইজ হোটেল অ্যান্ড রিসোর্ট কক্সবাজার, লেকশোর হোটেল গুলশান, মটোরোলা মোবাইল, অ্যাপল কম্পিউটার, ফিলিপস মোবাইল এবং বাংলাদেশের জন্য ফুজিফিল্ম ডিজিটাল ক্যামেরা (সিঙ্গাপুরে জেল কর্প কর্পোরেশন) এর গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন। ডালটন জহির ইউরোপিয়ান আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি বাংলাদেশ পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সাথে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশকে পরিচিত করার জন্য ব্র্যান্ডিং করে যাচ্ছেন। ডালটন, সেভ দ্য রিভার বাংলাদেশ সোসাইটির মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলাদেশ পর্যটন সেক্টরে প্রতিনিধিত্ব করছেন। এই শিল্পে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি জাতিসংঘ মহাসচিব ও বিশ্ব পর্যটন সংস্থা UNWTO কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছেন। চাঁদপুরের মতলব থানার লুধুয়া গ্রামের কৃতি সন্তান ডাল্টন জহির শিক্ষা জীবনে পত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে সাংবাদিকতায় তার হাতেখড়ি হয়। এরপর তিনি জাতীয় পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। সাংবাদিকতাকালে তিনি বাংলাদেশ বিনোদন সাংবাদিক সংগঠনের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া সাংবাদিকতায়ও তিনি বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। সাবেক এফবিসিসিআইয়ের সদস্য ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশ স্ট্যান্ডিং কমিটির এই সদস্য হস্পিটালিটি, পর্যটন, জনসংযোগ, গণমাধ্যম, ব্র্যান্ডিং, বিক্রয়, বিপণন ও পরিচালনায় বিশ বছর ধরে কাজ করে চলেছেন। এছাড়াও বিশ্ব ভ্রমণ, পর্যটন এবং হস্পিটালিটি সম্পর্কে আগ্রহী ডালটন জহির বাংলাদেশের ঐতিহাসিক আকর্ষণীয় স্থান,ইতিহাস-ঐতিহ্য, বর্ণীল সংস্কৃতি এবং বৈচিত্রময় খাবার ও রান্না কেন্দ্র করে দেশীয় পর্যটনের উন্নয়ন ও সম্ভাবনার জন্য নিরলস কাজ করছেন। ভ্রমণ পিয়াসী ডাল্টন জহির যুক্তরাজ্য, জার্মানি, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, পোল্যান্ড, ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া, চেক প্রজাতন্ত্র, মালয়েশিয়া, ভারত, নেপাল, মায়ানমার, চীন এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত, স্পেন, ফ্রান্স, ইতালি ,সুইজারল্যান্ড, সহ দেশের বিভিন্ন স্থান ভ্রমন করেছেন। তিনি ভারতের সর্ববৃহৎ ইভেন্ট ট্র্যাভেল ট্যুরিজম ফেয়ার, আইটিবি বার্লিন (জার্মানির বৃহত্তম ভ্রমণ মেলা), ডব্লিউটিএম লন্ডন ( বিশ্ব পর্যটন মেলা,যুক্তরাজ্য) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি এবং ফ্রান্সের ফটো প্রতিযোগিতার মতো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইভেন্টে অংশ নিয়েছিলেন। এছাড়া আমেরিকার ফটোগ্রাফিক সোসাইটির সদস্যপদ অর্জন করেছেন তিনি। তার লেখা একাধিক বই রয়েছে। বিশ্বব্যাপী ট্যুরিজম কমিউনিটি অব গ্লোবাল এক্সপোজার উইথ নেশন ইন ট্যুরিজম এক্সপার্ট হিসাবে দেশে ব্যাপক পরিচিতি ডাল্টন জহির একজন জনপ্রিয় ভ্রমন লেখক হিসেবেও দারুন জনপ্রিয়। ব্যক্তি জীবনে তার স্ত্রী ও দুই সন্তান রয়েছে.

Dalton Zahir Re-Elected as the Director of (TDAB)

Mohammad Zahirul Islam (Dalton Zahir), has recently been Elected as the Director of Tourism Developers Association of Bangladesh (TDAB).

He is the Founder & CEO of Traveller Key, Europe Key, Traveller Times, Welcome Bangladesh & World Vacation Club. Dalton had been serving Head of Sales and Marketing of BRAC Services Ltd (BSL), the management of BSL said in a statement. Dalton had been serving Rose View Hotel, Sylhet. He has 22 years of experience in hospitality, tourism, public relations, media communications, branding, sales, marketing and operations.

He also worked for Grand Sultan Tea Resort and Golf, Ocean Paradise, Lakeshore Hotel, Motorola Mobile, Apple Computer, Philips Mobile and Fujifilm Digital Camera Distribution for Bangladesh (Jel Corp HQ in Singapore). Dalton, curious about the tourism and hospitality sector, has been working to explore tourism potentials focusing Beautiful Bangladesh for its different places, cultures and cuisines. His thirst to devise tools and to draw a blueprint to attracting tourists makes him dexterous in hospitality and tourism.

A travel loving personality, Dalton visited UK, Germany, South Korea, Singapore, Poland, Denmark, Austria, Czech Republic, Spain, France, Switzerland, Malaysia, India, Nepal, Myanmar, China and the UAE. He also participated various esteemed events like India’s largest event Travel Tourism Fair, ITB Berlin (World’s largest travel tourism fair in Germany ), WTM London (Best World Travel Market, UK ) and photo competitions of USA, Germany and France.

He has achieved the membership of the Photographic Society of America. Tourism Developers Association of Bangladesh, Tour Operator Association of Bangladesh, World Travellers Club Ltd. European American Chamber of Commerce of Industry, Pacific Asia Travel Association, New York Chapter USA.

