সাকিব হোসেইন, তিতাস (কুমিল্লা) সংবাদদাতা: বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিবেশক সমিতির আসন্ন ২০২৬-২৮ মেয়াদের নির্বাচনে কার্যনির্বাহী সদস্য পদে লড়ছেন বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন পলাশ।
তিনি ঐতিহ্যবাহী উজ্জ্বল-লিপু পরিষদ প্যানেল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সফল উদ্যোক্তা সাবেক জনপ্রতিনিধি শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবক হিসেবে তিনি দীর্ঘদিন ধরে সুনামের সঙ্গে কাজ করে আসছেন।
চলচ্চিত্র শিল্পের আধুনিকায়ন ও প্রযোজক পরিবেশকদের অধিকার রক্ষায় তাঁর অভিজ্ঞতা বড় ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।
জনসেবা ও সামাজিক সংগঠনে দেলোয়ার হোসেন পলাশ একজন অভিজ্ঞ ও পরীক্ষিত মুখ। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে কুমিল্লা জেলা পরিষদের তিতাস ওয়ার্ডের নির্বাচিত সদস্য এবং জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন।
চলচ্চিত্র ও সামাজিক অঙ্গনে গতি আনতে তিনি কুমিল্লা ফিল্ম ক্লাবের সভাপতি এবং তিতাস ক্লাব লিমিটেডের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করছেন।
বিশ্বমানের ভাবনা ও বাণিজ্যিক অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি কাজ করছেন দেশ বিদেশের শীর্ষ সংস্থায়।
তিনি আইসিসিআর ইউএসএ এপিআরসিজি হংকং ফেবিস জার্মানি বিআইআইএ হংকং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ডিসিসিআই এবং বাংলাদেশ ফিল্ম প্রডিউসার্স অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউটরস অ্যাসোসিয়েশন বিএফপিডিএ এর সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত।
কেবল ব্যবসায়িক সাফল্য নয় মেধা ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁকে অনন্য করে তুলেছে। তিনি মাস্টার অব কমার্স এম কম এবং এলএলবি অনার্স ডিগ্রিধারী।
আন্তর্জাতিক যোগাযোগে দক্ষতা বাড়াতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোরিয়ান ভাষায় ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেছেন।
পেশাগত জীবনে তিনি তরী ক্রেডিট অ্যান্ড কালেকশন প্রাইভেট লিমিটেড সিঙ্গাপুর ও বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল ক্রেডিট রেটিং লিমিটেড এবং তরী মিডিয়া লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক।
পাশাপাশি এভারল্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট ওপিসির পরিচালকের দায়িত্বে রয়েছেন।
দেশীয় বিনোদন ও তথ্যের বিস্তারে তিনি স্যাটেলাইট চ্যানেল মিউজিক বাংলা টিভি এবং অনলাইন পোর্টাল তিতাসনিউজ ডটকম প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করছেন।
মানবিক মূল্যবোধ ও শিক্ষানুরাগ
ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক পরিচয়ের বাইরে তিনি একজন নিবেদিতপ্রাণ সমাজসেবক। এলাকার সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে তাঁর অবদান প্রশংসনীয়।
একাধিক মসজিদ ঈদগাহ মহিলা ও হেফজিয়া মাদ্রাসা এবং এতিমখানার সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। এছাড়া বেগম রোকেয়া গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের পরিচালক হিসেবে নারী শিক্ষা ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কল্যাণে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন।
একজন সৎ শিক্ষিত আন্তর্জাতিক মানের দূরদর্শী ও অভিজ্ঞ অভিভাবক হিসেবে দেলোয়ার হোসেন পলাশ চলচ্চিত্র শিল্পকে নতুন রূপ দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। উজ্জ্বল-লিপু পরিষদের প্রার্থী হিসেবে তিনি সমিতির সকল সম্মানীয় ভোটার প্রযোজক ও পরিবেশকদের দোয়া আন্তরিক সমর্থন ও মূল্যবান ভোট প্রত্যাশা করছেন।
মো: সাকিব হোসেইন, তিতাস (কুমিল্লা) সংবাদদাতা।
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