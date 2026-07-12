বিয়ের ভোজে খাসির মাংস পরিবেশনের প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু খাবারের টেবিলে গিয়ে দেখা গেল, খাসির বদলে পরিবেশন করা হয়েছে মুরগির মাংস। আর এতেই শুরু হয় বর ও কনেপক্ষের মধ্যে তুমুল বাগ্বিতণ্ডা, যা মুহূর্তেই রূপ নেয় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে। লাঠিসোঁটা ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে দুই পক্ষের অন্তত ১২ জন আহত হয়েছেন।
ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের বিহার রাজ্যের সাহরসা জেলার সিমরি বখতিয়ারপুর শহরে। এনডিটিভির প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, গত বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) বিকেলে মোহাম্মদ আনোয়ারের ছেলে মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ওরফে চাঁদের সঙ্গে মোহাম্মদ জাভেদ ওরফে মোটোর মেয়ের বিয়ে সম্পন্ন হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য অনুযায়ী, বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শান্তিপূর্ণভাবেই শেষ হয়েছিল।
তবে বরযাত্রীরা খাবার খেতে বসার পরই পরিস্থিতি পাল্টে যায়। বরপক্ষের অভিযোগ, তাদের খাসির মাংস পরিবেশনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও খাবারে মুরগির মাংস দেওয়া হয়। এ নিয়ে আপত্তি জানালে কনেপক্ষের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়। একপর্যায়ে উভয় পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়ে তা দ্রুত ভয়াবহ সংঘর্ষে রূপ নেয়।
অভিযোগ রয়েছে, কনেপক্ষের কয়েকজন সদস্য লাঠিসোঁটা নিয়ে বরযাত্রীদের ওপর হামলা চালান। সংঘর্ষ চলাকালে ধারালো তলোয়ার প্রদর্শনের ঘটনাও ঘটে।
এদিকে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া কয়েকটি ভিডিওতে দেখা যায়, একদল লোক লাঠি দিয়ে অতিথিদের মারধর করছে। একটি ভিডিওতে কয়েকজনকে খোলা তলোয়ার হাতে ভয় দেখাতেও দেখা গেছে। তবে এসব ভিডিওর সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।
সংঘর্ষে আহত অন্তত ১২ জনকে উদ্ধার করে সিমরি বখতিয়ারপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানে তাদের চিকিৎসা চলছে।
খবর পেয়ে স্থানীয় পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে এবং সংঘর্ষের প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।
সূত্র: এনডিটিভি।
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