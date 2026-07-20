যে লিওনেল মেসি-ম্যাক অ্যালিস্টার-এনজো ফার্নান্দেজরা এবারের আসরের নকআউট পর্বজুড়ে ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প লিখেছেন, সেই তাদেরই কাল বোতলবন্দী করে রেখেছিলেন রদ্রি-কুকুরেয়া-কুবারসিরা।
আর অতিরিক্ত সময়ে ফেরান তোরেসের গোলে এসেছে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ১৬ বছর পর বিশ্বকাপ জিতেছে স্পেন। এরপর নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাত থেকে সোনালি ট্রফিটা বুঝে নিলেন স্প্যানিশ অধিনায়ক রদ্রি।
যদি ভেবে থাকেন লড়াইটা ছিল শুধু ৬.১৭ কেজি ওজনের ওই ট্রফির জন্য, তাহলে আপনি ভুল। ১৮ ক্যারেট সোনার ট্রফি তো আছেই, সঙ্গে বিপুল পরিমাণ অর্থযোগও হয়েছে স্পেনের।
নতুন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা পেয়েছে রেকর্ড ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি চেক; যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ৬১৬ কোটি ২৫ লাখ টাকার সমান। ২০১০ সালে প্রথমবারের মতো বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল স্পেন।
২০২২ সালে এর আগের বিশ্বকাপ জিতে আর্জেন্টিনা পেয়েছিল ৪২ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ৪৪০ কোটি টাকা)। এবার রানার্স আপ হয়ে মেসির দল পেয়েছে ৩৩ মিলিয়ন ডলার (৪০৬ কোটি ৭২ লাখ টাকা)।
পরশু রাতে ১০ গোলের থ্রিলারে ফ্রান্সকে ৬-৪ ব্যবধানে হারিয়ে তৃতীয় হয়েছে ইংল্যান্ড। ইংলিশরা পেয়েছে ৩৩ মিলিয়ন ডলার (৩৫৫ কোটি টাকা)।
৪৮ দলের এই বিশ্বকাপের বাকি ৪৪ দলও খালি হাতে ফেরেনি। কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠা প্রতিটি দল ১৯ মিলিয়ন ডলার (২৩৪ কোটি টাকা), শেষ ষোলোর প্রতি দল ১৫ মিলিয়ন (১৮৪ কোটি), শেষ বত্রিশের দলগুলো ১১ মিলিয়ন (১৩৫ কোটি) করে, এমনকি গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নেওয়া প্রতিটি দলও ৯ মিলিয়ন (১১০ কোটি) করে অর্থপুরস্কার পেয়েছে।
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