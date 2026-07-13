বন্যা আর পাহাড়ধসে ৫৪ জনের মৃত্যু, ৬ লাখের বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত
দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে টানা অতিবৃষ্টি, পাহাড়ি ঢল ও পাহাড়ধসের কারণে দেশের সাতটি জেলায় ভয়াবহ দুর্যোগ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। দুর্যোগপূর্ণ...
দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে টানা অতিবৃষ্টি, পাহাড়ি ঢল ও পাহাড়ধসের কারণে দেশের সাতটি জেলায় ভয়াবহ দুর্যোগ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। দুর্যোগপূর্ণ...
দেশজুড়ে তোলপাড় সৃষ্টি করা পুরান ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালের সামনে ভাঙারি ব্যবসায়ী লাল চাঁদ ওরফে সোহাগ (৩৯) হ'ত্যাকাণ্ডের ঠিক এক বছর...
মো.মাসুদ রানা, খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি: খাগড়াছড়ির রামগড় পাতাছড়া ইউনিয়নে দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবাররের মধ্যে জরুরি ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে ।...
আজকে বুয়েটে গিয়েছিলাম । বাসায় ফেরার জন্য পলাশী থেকে রিক্সা ঠিক করলাম। ভাড়া ৮০ টাকা চাইল। সাধারনত ১০০ টাকা চায়।...
প্রকৃতির নির্মমতার কাছে মানুষ কতটা অসহায়, তা আরও একবার প্রমাণ করল চলমান বন্যা পরিস্থিতি। চারদিকে শুধু থৈ থৈ পানি আর...
আপনারা সবাই জানেন, টানা বৃষ্টি আর বন্যায় দেশের পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ। এমন অবস্থাতেও শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়নি। ফলাফল কী...
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