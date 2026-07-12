বন্যায় এখন পর্যন্ত ৫১ জনের মৃত্যু, ক্ষতিগ্রস্ত ১০ লাখ মানুষ
পাহাড়ি ঢল, টানা ভারী বৃষ্টি ও পাহাড়ধসের ঘটনায় দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাত জেলায় এখন পর্যন্ত বন্যা ও সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনায়...
পাহাড়ি ঢল, টানা ভারী বৃষ্টি ও পাহাড়ধসের ঘটনায় দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাত জেলায় এখন পর্যন্ত বন্যা ও সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনায়...
চট্টগ্রাম: জলাবদ্ধতার কারণে বন্ধ থাকার পাঁচ দিন পর চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রুটে ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে। রোববার (১২ জুলাই) সকাল থেকে এ...
বিয়ের ভোজে খাসির মাংস পরিবেশনের প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু খাবারের টেবিলে গিয়ে দেখা গেল, খাসির বদলে পরিবেশন করা হয়েছে মুরগির মাংস।...
নতুন উদ্যোক্তাদের ঋণপ্রাপ্তি সহজ করতে কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র (সিএমএসএমই) খাতের নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আকার ১০০ কোটি টাকা থেকে...
দেশের বড় বড় করপোরেট জায়ান্ট, যাদের একেকটা প্রজেক্টের বাজেট শত কোটি টাকা,যাদের মুনাফার হিসাব সাধারণ মানুষের কল্পনার বাইরে;এই দুর্যোগে তাদের...
প্রকাশ হয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গত বছরের (২০২৫ সাল) বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফল। এ বছর বৃত্তি পেয়েছে ৭৯ হাজার ২৪৬ জন শিক্ষার্থী।...
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