মোস্তাফিজুর রহমান কলকাতা নাইট রাইডার্সে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে সুযোগ পাওয়ার পর; ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের হুমকির কারণে আইপিএল থেকে বাদ দিয়ে দেয় ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই)।
যে কারণে সবশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে দল পাঠানোর অনুমতি দেয়নি ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে না খেলা যে বাংলাদেশ দলের জন্য বিশাল ক্ষতি হয়েছে সেটি আবারও স্মরণ করিয়ে দিলেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক সাকিব আল হাসান।
এক সময়ের এই বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার বলেছেন, ‘এটা অনেক বড় ক্ষতি। গোটা দেশ তাদের দলকে বিশ্বকাপে দেখতে ভালোবাসে। বাংলাদেশ বিশ্বকাপে খেলছে না, এটা বিগ মিস। এটা সেই সরকারের সাংঘাতিক ভুল ছিল।’
মূলত ভারত ও আইসিসির সাথে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে যায়নি বাংলাদেশ। বিশ্বকাপ শেষ হয়ে গেলেও সেই কষ্ট যেন এখনও রয়ে গেছে। সমর্থকরা তো বটেই, বিশ্বকাপে না যাওয়ায় ভেঙে পড়েছিলেন ক্রিকেটাররাও। সাকিবেরও যে আক্ষেপ হয়, তা তো তার কথাতেই স্পষ্ট।
