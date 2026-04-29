মোহাম্মদ সোহেল, বিশেষ প্রতিনিধি:
টাঙ্গাইলের ভূঞাপুর উপজেলায় এক মানসিক ভারসাম্যহীন তরুণীকে রাতভর নির্যাতনের পর হাত-পা বাঁধা ও বিবস্ত্র অবস্থায় ধানখেত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) সকালে উপজেলার রাউৎবাড়ি এলাকার একটি ধানখেতে স্থানীয় এক নারী ওই তরুণীকে পড়ে থাকতে দেখেন। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় তার বাড়ি থেকে কাপড় এনে পরিয়ে পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, জিগাতলা গ্রামের ওই তরুণী জন্ম থেকেই মানসিক ভারসাম্যহীন। সোমবার সন্ধ্যায় তিনি প্রতিদিনের মতো বাড়ি থেকে বের হন। রাতে বৃষ্টি শুরু হলে পরিবারের সদস্যরা তাকে বাড়ির ভেতরে আছেন ভেবে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেন। পরদিন সকালে রাউৎবাড়ি এলাকায় গাছের ডাল কুড়াতে গিয়ে এক নারী ধানখেতে তাকে হাত-পা বাঁধা ও বিবস্ত্র অবস্থায় দেখতে পান। তরুণীর পরিবারের অভিযোগ, তাকে অপহরণ করে রাতভর পাশবিক নির্যাতন ও গণধর্ষণ করা হয়েছে। এ ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়রা অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ভূঞাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সাব্বির রহমান বলেন, “বিষয়টি আমরা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছি। তদন্তের মাধ্যমে এই জঘন্য অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”
