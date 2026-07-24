রাজধানীর মতিঝিলে মেট্রোরেল স্টেশনের নিচ থেকে বোমা সদৃশ্য বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ। খবর পেয়ে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিটে শুক্রবার (২৪ জুলাই) সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে একটি ছাতার ভেতর থেকে বোমা সদৃশ্য এ বস্তু উদ্ধার করে সেটি নিষ্ক্রিয় করে। নিষ্ক্রিয় করার সময় শব্দ হলে আশপাশের মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এ ঘটনায় রাস্তার উভয়পাশে কিছু সময় যান চলাচল বন্ধ ছিল।
ডিএমপি সূত্র জানায়, মতিঝিল মেট্রো স্টেশনের নিচের সড়কে একটি ছাতার ভেতরে বোমা সদৃশ বস্তু দেখে পথচারীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ সদস্যরা গিয়ে এলাকাটি ঘিরে রাখেন। ডিএমপির বোমা উদ্ধার ও নিষ্ক্রিয়কারী দল ঘটনাস্থলে গিয়ে বোমাটি নিষ্ক্রিয় করে। এ ঘটনায় সড়কে কিছুক্ষণের জন্য যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
ডিএমপির অতিরিক্ত উপকমিশনার (মিডিয়া) নিয়াজ মেহেদী বলেন, উদ্ধার করা বোমাটি আইএডি প্রকৃতির। পরে সেটি সেখান থেকে সরিয়ে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। ছাতার ভেতরে কে বা কারা বোমা রেখেছে, তাদের শনাক্ত করতে পুলিশসহ বিভিন্ন সংস্থা কাজ করছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, বোমাটি নিষ্ক্রিয় করার সময় বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হয়। এতে আশপাশের লোকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে দৌড়ে দূরে চলে যান।
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