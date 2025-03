মানবতার রাষ্ট্র না হলে সত্যের মুক্ত ধারা যেমন প্রবাহমান থাকবেনা, রাষ্ট্রক্ষমতার বলে মিথ্যা চাপিয়ে দিবে তেমনি জীবনের নিরাপত্তা – অধিকার- স্বাধীনতা – রুটি রুজিও ছিনতাই হয়ে যাবে। মানবতার রাষ্ট্র মানে সর্বজনীন মানবতা ভিত্তিক রাষ্ট্র। মানবতার রাষ্ট্র মানে রাষ্ট্র এক ধর্ম এক মতবাদ এক জাতি এক গোষ্ঠীর নয়, সব মানুষের। মানবতার রাষ্ট্র মানে স্রষ্টা ও তাঁর মহান রাসুল প্রদত্ত সব মানুষের মালিকানা ভিত্তিক রাষ্ট্র।

মানবতার রাষ্ট্রের ভিত্তি স্রষ্টার ভালোবাসায় স্রষ্টার মহান রাসুলের ভালোবাসায় সব মানুষের ভালোবাসা- সুরক্ষা- কল্যাণ।

মানবতার রাষ্ট্র ছাড়া রাষ্ট্র কখনোই আপনার আমার আমরা সব মানুষের হবেনা। মানবতার রাষ্ট্র মানে যে কোনো দুঃখ সংকটে রাষ্ট্র আপনার পাশে থাকবে। মানবতার রাষ্ট্র মানে যে কোনো সংকটে আপনি একা অসহায় নন। মানবতার রাষ্ট্র মানে রাষ্ট্রের সকল সম্পদে আপনার আমার সকলের মালিকানা। মানবতার রাষ্ট্র মানে রাষ্ট্রের তহবিল আপনার আমার আমাদের সবার সম্মিলিত একাউন্ট যা আপনার আমার দুঃসময়ের সহায়।

মানবতার রাষ্ট্র মানে আপনার রাষ্ট্র, আপনার সুরক্ষা ও সেবার রাষ্ট্র, আপনার অধিকার স্বাধীনতা মর্যাদা রক্ষার রাষ্ট্র। মানবতার রাষ্ট্র ছাড়া সব মানুষের জীবনের নিরাপত্তা- অধিকার- স্বাধীনতা ভিত্তিক রাষ্ট্র কখনোই হবে না। মানবতার রাষ্ট্র অস্বীকার করলে রাষ্ট্র সবার- জীবনের এই মৌলিক সত্য ও অধিকার অস্বীকার হয়। রাষ্ট্র সবার এটা অস্বীকার করলে মানবজীবন ই অস্বীকার হয়। মানবতার রাষ্ট্র অস্বীকার হলে জীবনের স্বাধীনতা রুদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে সত্যের স্বাধীনতাও রুদ্ধ হয়ে মিথ্যা ও জুলুমের দাসত্ব কায়েম হয়। রাষ্ট্র সবার তথা মানবতার রাষ্ট্র অস্বীকার হলে সত্য ও জ্ঞানের মুক্ত প্রবাহ অস্বীকার হয় এবং মিথ্যা ও জুলুমের স্বৈরদস্যুতা সমর্থন করা হয়। রাষ্ট্র সবার তথা মানবতার রাষ্ট্র অস্বীকার করলে একক গোষ্ঠীর কুক্ষিগত রাষ্ট্র একক গোষ্ঠীর জবরদখল ও একক গোষ্ঠীর স্বৈরদস্যুতন্ত্র সমর্থন করা হয়। মানবতার রাষ্ট্র ছাড়া মানবতার শত্রুরাই জয়ী থাকবে এবং জীবনের সকল অধিকার হরন হয়ে যাবে। মানবতার রাষ্ট্র ও মানবতার দুনিয়া ছাড়া মানবাধিকার কখনোই হয় না। মানবতার রাষ্ট্র না হলে রাষ্ট্র হবে মিথ্যা অবিচার খুন জুলুম লুট শোষণ রাষ্ট্রীয়সন্ত্রাস স্বৈরদস্যুতার হাতিয়ার। মানবতার রাষ্ট্র গড়ার নীতি মানবতার রাজনীতি। মানবতার রাজনীতি মানবজীবনের প্রাকৃতিক রাজনীতি। মানবতার রাজনীতি মানবজীবনের অন্যতম মৌলিক নীতি। মানবতার রাজনীতি মানবজীবনের অবিচ্ছেদ্য বিষয়। মানবতার রাজনীতি ছাড়া মানবজীবন হয় না। মানবতার রাজনীতি ছাড়া মানুষ দাবি মিথ্যা হয়ে যায়। মানবতার রাজনীতি অস্বীকার করলে মানবজীবন অস্বীকার হয়। মানবতার রাজনীতি বুঝা মানবজীবন বুঝা এবং মানবতার রাষ্ট্র ও মানবতার রাজনীতি না বুঝা মানবজীবন বুঝতেই অক্ষমতা। মানবতার রাজনীতি ও মানবতার রাষ্ট্র না বুঝলে মানবতাবিরুদ্ধ অপরাজনীতির শিকার হতে হবে। মানবতার রাষ্ট্র ও মানবতার রাজনীতি না থাকলে জীবন মিথ্যা ও জুলুমের স্বৈরদস্যুতার শিকার হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে।

মানবতার রাজনীতির বিপরীত রাজনীতি সব মানুষের জীবন -স্বাধীনতা-অধিকার অস্বীকার করে কেবল এক ধর্ম এক মতবাদ ভিত্তিক এক গোষ্ঠীর পাশবিক রাজনীতি। মানবতার রাজনীতির বিপরীত রাজনীতি একক ধর্মের নামে ও একক বস্তুবাদি জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক রাজনীতিই মানব জীবনের সকল সংকটের প্রধান হাতিয়ার। মানবতার রাজনীতি ছাড়া সব রাজনীতিই মানবতার শত্রু। একমাত্র মানবতার রাজনীতিই মানবতার রক্ষা।

মানবতার রাজনীতি ছাড়া কোনো রাজনীতিই সব মানুষের অধিকার স্বীকার করেনা। একক ধর্মের নামে ও একক বস্তুবাদি একক জাতিবাদি একক গোষ্ঠীবাদি রাজনীতি মানেই সব মানুষের অধিকার অস্বীকার ও উৎখাত। একক গোষ্ঠীবাদি অপরাজনীতির বিষফল মানবতাবিরুদ্ধ একক গোষ্ঠীবাদি রাষ্ট্র। একক গোষ্ঠীবাদি সব অপরাজনীতির দল মানবতার শত্রু।

মানবতাবিরুদ্ধ একক গোষ্ঠীবাদি রাজনৈতিক দল করা সত্য ও মানবতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। মানবতাবিধ্বংসী অপরাজনীতির দল করা মানে মিথ্যা ও জুলুমের সহযোগি হওয়া। মানবতার রাজনীতি সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত এবং মানবতাবিরুদ্ধ রাজনীতি সর্বনিকৃষ্ট অপরাধ। একক গোষ্ঠীবাদি অপরাজনীতির দল থেকে জীবন ধর্ম দেশ ও মানবতা রক্ষার একমাত্র উপায় মানবতার রাষ্ট্রের লক্ষ্যে মানবতার রাজনীতি। দুনিয়ায় জীবনের সত্য ফিরে পাওয়ার এবং মানবতার রাষ্ট্র ও মানবতার দুনিয়ার লক্ষ্যে মানবতার রাজনীতির একমাত্র দিশা বিশ্ব ইনসানিয়াত বিপ্লব world humanity revolution.

মানবিক অস্তিত্ব রক্ষা এবং সকল অপশক্তির গ্রাস ও বিণাশ থেকে জীবনের সুরক্ষায় মানবতার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইনসানিয়াত বিপ্লব গড়ে তুলুন।

গ্রামে গ্রামে ইনসানিয়াত বিপ্লবের কমিটি গঠন করুন। ইনসানিয়াত বিপ্লব সব মানবিক মানুষের নিজের দল। ইনসানিয়াত বিপ্লব একক ধর্মভিত্তিক দল নয় সব ধর্মের সব মানবিক মানুষের দল। ইনসানিয়াত বিপ্লব মানবিক মানুষ গড়ার দল। ইনসানিয়াত বিপ্লব জীবনের সত্য ভিত্তিক মানবিক সাম্যের দল। ইনসানিয়াত বিপ্লব ভাষা গোত্র দেশ রাষ্ট্র লিংগ বর্ণ বর্ডার সব বস্তুর উর্ধে জীবনের সত্য ও জীবনের মর্যাদার দল।

ইনসানিয়াত বিপ্লব ছাড়া বস্তুবাদ থেকে আস্তিক্যভিত্তিক মানবাত্মা রক্ষার আর কোনো দিশা ও দল নেই, কারন আর সবাই বস্তুবাদি জাতীয়তাবাদ কবুল করে নিয়েছে। ইনসানিয়াত বিপ্লব ছাড়া দুনিয়ার কোনো দল ই সকল বস্তুর উর্ধে জীবনের স্রষ্টার নামে স্রষ্টার আলোকে মানবসত্তা স্বীকার করে না।

ইনসানিয়াত বিপ্লব ছাড়া এখন মানুষ বা ইনসান দাবিই অসত্য হয়ে যাবে, কারন-

এসময় ইনসান দাবির কোনো ভিত্তি নেই, মানবসত্তা ও মানবজীবনের কোনো সংজ্ঞাও নেই, ইনসানিয়াত ও খেলাফতে ইনসানিয়াতের আত্মিক রাজনৈতিক কোনো দিশা ও ধারা নেই। সকল বস্তুর উর্ধে জীবনের সত্য ভিত্তিক মানবসত্তা স্বীকার না করলে মানবাত্মার মৃত্যু ঘটে মানবসত্তার বিপরীত বস্তুবাদি নাস্তিক্যবাদি সত্তা হয়ে যায়। ইনসানিয়াত বিপ্লব ছাড়া স্রষ্টার পবিত্র নামের বন্ধনে অস্তিত্ব রক্ষা এবং স্রষ্টার আলো মহান রেসালাতের আলোকে আলোকিত জীবনের কোনো দিশা নেই। ইনসানিয়াত বিপ্লব ছাড়া মানবতাবিধ্বংসী অপশক্তির অপরাজনীতি ও একক গোষ্ঠীর স্বৈরদস্যুতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে মুক্তির কোনো উপায় নেই।

ইনসানিয়াত বিপ্লব ছাড়া জীবনের দয়াময় স্রষ্টা ও স্রষ্টার মহান রাসুল প্রদত্ত সব মানুষের জীবনের আত্মমালিকানা এবং রাষ্ট্র ও সম্পদ এবং দুনিয়ার সম্মিলিত মালিকানা বিশ্বনাগরিকত্ব পূণরুদ্ধারের আর কোনো দিশা ও কর্মসূচি নেই।

ইনসানিয়াত বিপ্লব ছাড়া দুনিয়ার কোথাও মানবতার রাজনীতির দিশা নেই এবং সর্বজনীন মানবতা ভিত্তিক রাজনৈতিক দল নেই। মানবতার রাষ্ট্রের লক্ষ্যে মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে আগামী নির্বাচনে ইনসানিয়াত বিপ্লবকে ভোট দিয়ে নিজেকে ও সমগ্র মানবতাকে জয়ী করুন। ইনসানিয়াত বিপ্লবে যুক্ত হয়ে মানবতার মুক্তিসংগ্রামে যুক্ত থাকুন।

সকল অপশক্তির খুন গুম যুদ্ধ রাষ্ট্রীয়সন্ত্রাস ধ্বংসযজ্ঞ থেকে মানবতার অস্তিত্ব রক্ষায় মানবতার রাষ্ট্র ও মানবতার দুনিয়া প্রতিষ্ঠিত করার বিপ্লবের চেয়ে জরুরী এখন আর কিছুই নেই । জীবনের বিপ্লব ইনসানিয়াত বিপ্লব মানে আপনার আমার মানবিক অস্তিত্ব, আপনার আমার আলোকিত মুক্ত জীবন এবং আপনার আমার আমাদের সবার রাষ্ট্র ও আমরা সব মানুষের দুনিয়া অখন্ড মানবতার অখন্ড দুনিয়া খেলাফতে ইনসানিয়াত –

state & world of universal humanity based on authority of every life irrespective of faith & without any materialistic discrimination গড়ার ঐতিহাসিক মহাবিপ্লব।

