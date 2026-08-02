মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার জোরারগঞ্জ উত্তর বাজারের বাংলাবাজার রোডের মুখে রহমান প্লাজায় আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে জোরারগঞ্জ রন্ধন রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড পার্টি সেন্টার। শনিবার (১ আগস্ট) বিকেলে দোয়া ও মোনাজাতের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন বারইয়ারহাট কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতিব মাওলানা নিজাম উদ্দিন আনছারী। অনুষ্ঠানে স্থানীয় ব্যবসায়ী, গণ্যমান্য ব্যক্তি, শুভানুধ্যায়ী ও আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।
প্রতিষ্ঠানটিতে ১১৪ রকমের খাবারের আয়োজন রাখা হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের পিজ্জা, বার্গার, বিরিয়ানি, ফ্রাই আইটেম, পাস্তা, স্যুপ, রাইস, কারি, নান, সালাদ, সিজলিং, কফি, জুস, কম্বো মিল ও মিট বক্সসহ নানা মুখরোচক খাবার। এছাড়া পারিবারিক অনুষ্ঠান, জন্মদিন, করপোরেট সভা-সেমিনার ও বিভিন্ন সামাজিক আয়োজনের জন্য পার্টি সেন্টারের সুবিধাও রয়েছে।
উদ্বোধন উপলক্ষে আগামী ৩ দিন সব ধরনের খাবারে ১০ শতাংশ ছাড় দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি হোম ডেলিভারি ও অনলাইনে অর্ডারের সুবিধাও রাখা হয়েছে।
প্রতিষ্ঠানের অন্যতম পরিচালক আবু নাছির বলেন, জোরারগঞ্জবাসীকে উন্নত মানের, স্বাস্থ্যসম্মত ও সুস্বাদু খাবার সাশ্রয়ী মূল্যে পরিবেশন করাই আমাদের লক্ষ্য। পরিবার-পরিজন নিয়ে সুন্দর পরিবেশে সময় কাটানোর পাশাপাশি যেকোনো অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য আমরা আধুনিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করেছি। গ্রাহকদের সন্তুষ্টিই হবে আমাদের সবচেয়ে বড় অর্জন।
Leave a Reply