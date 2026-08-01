মাহিদুল ইসলাম ফরহাদ
চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রতিনিধি
চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ থানাধীন চৌডালা রোডে দস্যুতা ও রোড ডাকাতি প্রতিরোধে দায়িত্ব পালনরত পেট্রোল পার্টিকে ব্রিফিং ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। একই সঙ্গে ডিউটিরত পুলিশ সদস্যদের মনোবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে শুকনো খাবার ও পানীয় বিতরণ করা হয়।
বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) রাতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা পুলিশের চলমান বিশেষ নিরাপত্তা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জের পুলিশ সুপার -এর সার্বিক নির্দেশনায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (নবাবগঞ্জ সার্কেল) ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে টহলরত সদস্যদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও ব্রিফিং দেন।
এ সময় তিনি দায়িত্ব পালনকালে সর্বোচ্চ সতর্কতা, দ্রুত সাড়া প্রদান, সন্দেহজনক ব্যক্তি ও যানবাহনের ওপর নজরদারি এবং জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। পাশাপাশি কর্মরত পুলিশ সদস্যদের উৎসাহিত করতে তাদের মধ্যে শুকনো খাবার ও পানীয় বিতরণ করা হয়।
জেলা পুলিশ জানায়, দস্যুতা, রোড ডাকাতি ও অন্যান্য অপরাধ দমনে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা পুলিশের টহল ও নজরদারি কার্যক্রম আরও জোরদার করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের জানমাল রক্ষা এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে জেলা পুলিশ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পুলিশ সুপার গৌতম কুমার বিশ্বাসের নেতৃত্বে জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় নিয়মিত টহল, তদারকি এবং বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে। পুলিশ জনগণের সেবক হিসেবে কাজ করতে চাই।
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