মোঃ আশরাফুল ইসলাম আকন্দ
স্টাফ রিপোর্টার
গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর উপজেলার নলডাঙ্গা ইউনিয়নের কাচারি বাজারে মাদকবিরোধী তৎপরতায় ইয়াবাসহ হাতেনাতে ধরা পড়েছেন দুই যুবক।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বাদশার কাছে দুই ব্যক্তি ইয়াবা ক্রয়ের সময় স্থানীয় সচেতন এলাকাবাসী তাদের আটক করে। পরবর্তীতে তাদের তল্লাশি করে ৫ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।
মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে এলাকার সাধারণ মানুষের এমন সতর্ক অবস্থান সত্যিই প্রশংসনীয়। এলাকাকে মাদকমুক্ত রাখতে সবাইকে এভাবেই সোচ্চার থাকতে হবে। এমনটি মনে করছে সাধারণ মানুষ।
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