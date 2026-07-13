বন্যা আর পাহাড়ধসে ৫৪ জনের মৃত্যু, ৬ লাখের বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত
দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে টানা অতিবৃষ্টি, পাহাড়ি ঢল ও পাহাড়ধসের কারণে দেশের সাতটি জেলায় ভয়াবহ দুর্যোগ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। দুর্যোগপূর্ণ...
দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে টানা অতিবৃষ্টি, পাহাড়ি ঢল ও পাহাড়ধসের কারণে দেশের সাতটি জেলায় ভয়াবহ দুর্যোগ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। দুর্যোগপূর্ণ...
মো.মাসুদ রানা, খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি: খাগড়াছড়ির রামগড় পাতাছড়া ইউনিয়নে দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবাররের মধ্যে জরুরি ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে ।...
আজ সারাদিনের প্রবল বৃষ্টিতে কোথাও শিক্ষার্থীরা নৌকায় করে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছেছে, কোথাও হাঁটু সমান পানি মাড়িয়ে, আবার কোথাও ছাতা মাথায় ভিজে...
প্রকৃতির নির্মমতার কাছে মানুষ কতটা অসহায়, তা আরও একবার প্রমাণ করল চলমান বন্যা পরিস্থিতি। চারদিকে শুধু থৈ থৈ পানি আর...
যাত্রী বেশে আকস্মিক পরিদর্শনে বের হয়েছিলেন ভারতের কর্ণাটকের পরিবহণ মন্ত্রী বাইরাথি সুরেশ। সেখানে তিনি এক ব্যতিক্রমী বাস্তবতার মুখোমুখি হন। বাসে...
সঞ্জয় শীল, নবীনগর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) প্রতিনিধি : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবার উত্তরা ব্যাংক পিএলসি গোপীনাথপুর শাখা'র প্রিন্সিপাল অফিসার মো. আরিফুল ইসলামের উপর...
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