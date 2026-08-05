স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে থাকার মূল কারণগুলো হলো:
ভালোবাসা ও মানসিক সঙ্গ: একে অপরকে ভালোবাসা, সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেওয়া।
পারস্পরিক সহযোগিতা: জীবনের দায়িত্ব ও সমস্যাগুলো একসঙ্গে মোকাবিলা করা।
পরিবার গঠন: সন্তান লালন-পালন ও একটি স্থিতিশীল পরিবার তৈরি করা।
নিরাপত্তা ও বিশ্বাস: একে অপরের প্রতি আস্থা ও মানসিক নিরাপত্তা তৈরি করা।
শারীরিক ও দাম্পত্য সম্পর্ক: বৈবাহিক জীবনে স্নেহ, ঘনিষ্ঠতা ও যৌন সম্পর্কও একটি স্বাভাবিক ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
ধর্মীয় ও সামাজিক বন্ধন: অনেক সংস্কৃতি ও ধর্মে বিবাহকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও নৈতিক বন্ধন হিসেবে দেখা হয়।
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