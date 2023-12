শক্তিশালী ব্যাটারি, ফিউচারিস্টিক ফাইভজি পারফরমেন্স ও ভার্সাটাইল ট্রিপল ক্যামেরা, সাথে সাশ্রয়ী মূল্য! এতোসব কিছু একটি মাত্র ফোনে পাবেন বলে ভেবেছেন কখনও?

ঠিক এই ভাবনাকেই সত্যি করে সব দিক থেকে সমৃদ্ধ মোবাইল অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে স্যামসাং তাদের মনস্টার এম সিরিজে যোগ করেছে নতুন এম১৪ ফাইভজি। দুর্দান্ত দামে চমৎকার সব ফিচার সমৃদ্ধ এই ফোনে আছে শক্তিশালী ৫ ন্যানোমিটার এক্সিনোজ ১৩৩০ অকটা-কোর প্রসেসর, যা দিবে হাইপারফাস্ট ফাইভজি সাপোর্ট। এই প্রাইস সেগমেন্টে অন্যান্য যেকোন ফোনের তুলনায় এই চিপসেটের সিপিইউ পারফরমেন্স, গেমিং পারফরমেন্স ও ব্যাটারি লাইফ সব দিক দিয়েই এগিয়ে। অন্যান্য অনেক স্মার্টফোনের তুলনায় এই ফোনের আনটুটু বেঞ্চমার্ক স্কোর ৩৮ শতাংশ বেশি। তাছাড়া, ৫ ন্যানোমিটার প্রসেসর হওয়ায় ফোন গরম হয়ে যাওয়া অথবা দ্রুত ব্যাটারি শেষ হয়ে যাওয়া জাতীয় সমস্যাগুলোও আর থাকছেনা এই স্মার্টফোনে।

ব্যাটারি লাইফ নিয়ে সকল সমস্যার সমাধান দিতে এই ফোনটিতে রয়েছে সুবিশাল ৬,০০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি, যা সাপোর্ট দিবে একদম সকাল থেকে রাত পর্যন্ত; সাথে আরও আছে ২৫ ওয়াট ফাস্ট চার্জিং। তাই, চার্জ শেষ হয়ে গেলেও চিন্তার কোন বিষয়ই নেয়! সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকলে অথবা প্রিয়জনদের সাথে কোথাও ঘুরতে গেলে ফোন বন্ধ হয়ে যাওয়ার চিন্তা ছাড়াই ব্যবহার করতে পারবেন ফোনটি এবং তুলতে পারবেন অনেক ছবি।

ছবির কথা উঠলেই মাথায় প্রথমেই আসে যে ফোনের ক্যামেরা কেমন। এই প্রশ্নের উত্তর হিসেবে ফটোগ্রাফি প্রেমীদের জন্য এই ফোনে থাকছে ৫০ মেগাপিক্সেল মেইন ক্যামেরা, ২ মেগাপিক্সেল ডেপ্থ ক্যামেরা ও ২ মেগাপিক্সেল ম্যাক্রো ক্যামেরাসহ একটি ভার্সাটাইল ট্রিপল ক্যামেরা সেট আপ। পাশাপাশি, প্রিয়জনদের সাথে স্মরণীয় সকল মুহূর্তের সেলফি শেয়ার করার জন্য এ ফোনে আরও থাকছে দুর্দান্ত ১৩ মেগাপিক্সেল ফ্রন্ট ক্যামেরা।

প্রিয় মুহূর্তগুলোর ছবি অথবা ভিডিওগুলো সযত্নে স্টোর করতে এই ফোনে থাকছে ৬ জিবি রম -এর অনন্য ধারণক্ষমতা। মাল্টিটাস্কিং এর সাথে তাল মিলিয়ে ফোনটির গতি নতুনের মত রাখতে এতে থাকছে ১২৮ জিবি র‍্যাম।

যেকোন স্মার্টফোন কেনার সময় এসব খুঁটিনাটি ব্যাপারের পাশাপাশি বিনোদনের বিষয়টাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই গরিলা গ্লাস ৫ এর তৈরি ৬.৬-ইঞ্চি পর্দার এই ফোনে যেকোন ভিডিও দেখা কিংবা গেম খেলার ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে ব্যবহারকারীরা। এছাড়াও, এই ফুল এইচডি প্লাস ৯০ হার্জ রিফ্রেশ রেটের ডিসপ্লের কারণে ডিভাইসটির ব্যবহার হবে খুবই আরামদায়ক – তা হোক সোশ্যাল মিডিয়া স্ক্রল করার ক্ষেত্রে কিংবা কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ সাড়ার ক্ষেত্রে অথবা প্রিয়জনদের সাথে ভিডিও কল করার ক্ষেত্রে।

ইদানিং ফোন কেনার ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল প্রাইভেসি। তাই, এই ফোনে যুক্ত করা হয়েছে চার বছরের সিকিউরিটি আপডেট, যা আপনাকে এই পুরো সময়ের জন্য রাখবে একদম নিশ্চিন্তে। পাশাপাশি, ডিভাইসটিতে উন্নতমানের ভয়েস ক্ল্যারিটি নিশ্চিত করতে আরও থাকছে ভয়েস ফোকাস, যা এই সেগমেন্টের অন্যান্য ফোনগুলিতে কিছুটা দুর্লভই বলা চলে!

পাওয়ারফুল পারফরমেন্স ও দুর্দান্ত ফিচারের মাধ্যমে এই নতুন এম১৪ ফাইভজি স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের করে তুলবে ফিউচার রেডি। ফোনটির বাজারমূল্য মাত্র ৩১ হাজার ৯৯৯ টাকা। চমৎকার লাইট ব্লু ও ডার্ক ব্লু রঙে পাওয়া যাচ্ছে এই ডিভাইস, যা যেকোন মুহূর্তেই আপনাকে দিবে চমৎকার লুক। তাই, আর দেরি না করে চলে যান আপনার নিকটস্থ স্যামসাং স্টোরে – কিনে ফেলুন স্যামসাং এম১৪ ফাইভজি।

সুলভ মূল্যে দুর্দান্ত সব ফিচার – আর কী চাই?

