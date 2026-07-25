মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
অভাব-অনটনের কারণে দীর্ঘদিন ধরে জরাজীর্ণ একটি ঘরে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছিল একটি হতদরিদ্র পরিবার। অর্থাভাবে বসতঘরটি সংস্কার করা সম্ভব হচ্ছিল না। এমন পরিস্থিতিতে পরিবারটির পাশে দাঁড়িয়ে মানবিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার ১ নম্বর করেরহাট ইউনিয়ন বিএনপির সমন্বয়ক ফজলুল মুরাদ।
তিনি পরিবারটির বসতঘর সংস্কারের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন, যাতে তারা নিরাপদ ও বসবাসযোগ্য পরিবেশে জীবনযাপন করতে পারে।
সহায়তা প্রদানকালে ফজলুল মুরাদ বলেন, সমাজের অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো সামাজিক ও মানবিক দায়িত্ব। সামর্থ্য অনুযায়ী মানুষের কল্যাণে কাজ করে যেতে চান তিনি। ভবিষ্যতে পরিবারটির আরও কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে যথাসাধ্য সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আশ্বাসও দেন।
স্থানীয়রা তাঁর এই মানবিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, সমাজের সামর্থ্যবান ব্যক্তিরা যদি এভাবে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ান, তাহলে অনেক দরিদ্র পরিবার নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখতে পারবে।
এলাকাবাসী ফজলুল মুরাদের এ উদ্যোগের প্রশংসা করে সমাজের বিত্তবান ও সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন।
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