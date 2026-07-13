মোসাদের সঙ্গে গোপন আঁতাত, আইআরজিসির জালে বন্দি আহমেদিনেজাদ
ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের সাথে গোপন আঁতাত এবং শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমেদিনেজাদকে গৃহবন্দি করা হয়েছে।...
ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের সাথে গোপন আঁতাত এবং শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমেদিনেজাদকে গৃহবন্দি করা হয়েছে।...
প্রয়াত সর্বোচ্চ নেতা আলী খামেনির হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিতে ‘টার্গেট’ বা লক্ষ্যবস্তুর তালিকা প্রকাশ করেছে ইরানের একটি গণমাধ্যম। এতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট...
আজকে বুয়েটে গিয়েছিলাম । বাসায় ফেরার জন্য পলাশী থেকে রিক্সা ঠিক করলাম। ভাড়া ৮০ টাকা চাইল। সাধারনত ১০০ টাকা চায়।...
প্রকৃতির নির্মমতার কাছে মানুষ কতটা অসহায়, তা আরও একবার প্রমাণ করল চলমান বন্যা পরিস্থিতি। চারদিকে শুধু থৈ থৈ পানি আর...
আপনারা সবাই জানেন, টানা বৃষ্টি আর বন্যায় দেশের পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ। এমন অবস্থাতেও শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়নি। ফলাফল কী...
যাত্রী বেশে আকস্মিক পরিদর্শনে বের হয়েছিলেন ভারতের কর্ণাটকের পরিবহণ মন্ত্রী বাইরাথি সুরেশ। সেখানে তিনি এক ব্যতিক্রমী বাস্তবতার মুখোমুখি হন। বাসে...
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