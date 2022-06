অফারটি ভারতে বসবাসকারী ব্যবহারকারীদের জন্য বৈধ। অফারটি iOS এবং Android ব্যবহারকারীদের জন্য কাজ করবে। উপরন্তু, ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (NPCI) WhatsApp-কে পেমেন্টের জন্য ১০০ মিলিয়ন পর্যন্ত বাড়ানোর অনুমতি দিয়েছে।

WhatsApp Payments offering Rs 105 cashback to Indian users, Here is how you can avail the offer bpsb

WhatsApp এখন ভারতে তার ব্যবহারকারীদের জন্য ১০৫ টাকা ক্যাশব্যাক অফার করছে। WhatsApp পেমেন্ট হল WhatsApp ব্যবহারকারীদের জন্য তৈরি করা একটি অনলাইন পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম। পেমেন্ট অপশনটি হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাপের মধ্যে থেকে অ্যাক্সেস করা যেতে পারে। হোয়াটসঅ্যাপ সংস্থাটি ব্যবহারকারীদের বন্ধু, পরিবার, অনেককে টাকা স্থানান্তর করতে WhatsApp পেমেন্ট ব্যবহার করতে উত্সাহিত করতে অফারটি চালু করছে৷

প্রতিটি লেনদেনে ৩৫ টাকা ক্যাশব্যাক

যদি ক্যাশব্যাক অফারটি আপনার কাছে পাওয়া যায়, তাহলে পেমেন্ট পাঠানোর পরেও আপনি ক্যাশব্যাক পেতে পারেন। আপনি যে পরিচিতকে টাকা পাঠাতে চান, তার নাম যদি আপনার পেমেন্ট মোডে রেজিস্ট্রার করা না থাকে, তাহলে প্রথমে তাদের আমন্ত্রণ জানাতে হবে। বিশেষ বিষয় হল ক্যাশব্যাক পেতে টাকা পাঠানোর কোনও ন্যূনতম সীমা নেই।

তিনবার ক্যাশব্যাক পেতে আপনাকে তিনজন ভিন্ন ব্যক্তিকে টাকা পাঠাতে হবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন ক্যাশব্যাক পাওয়ার জন্য কোনো ন্যূনতম পেআউট সীমা নেই, আপনাকে শুধু তিনজন ভিন্ন ব্যক্তিকে টাকা পাঠাতে হবে। একবার আপনি টাকা পাঠালে আপনি ক্যাশব্যাক পাবেন।

শর্তাবলী

একজন যোগ্য প্রাপকের কাছে টাকা পাঠানোর সময় একটি উপহার আইকন উপস্থিত হবে।

আপনার WhatsApp অ্যাকাউন্টের বয়স কমপক্ষে ৩০ দিন হতে হবে, মনে রাখবেন যে WhatsApp ব্যবসার অ্যাকাউন্টের ব্যবহারকারীরা এই বিজ্ঞাপনের জন্য যোগ্য নয়।

WhatsApp-এ টাকা পাঠাতে হলে বা লেনদেন করতে হলে, আপনাকে আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ দিতে হবে।

আপনি যে ব্যবহারকারীকে টাকা পাঠাচ্ছেন তাকে অবশ্যই WhatsApp পেমেন্টের জন্য রেজিস্টার্ড হতে হবে, যদি আপনি টাকা পাঠানোর জন্য রেজিস্টার্ড নয় এমন কোনও ব্যক্তিকে বেছে নেন, তবে টাকা পাঠানোর আগে তাদের আমন্ত্রণ জানান।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল WhatsApp এর আপডেটেড ভার্সন ইনস্টল করুন।

এখানে জেনে নিন আপনি WhatsApp পেমেন্ট থেকে কিভাবে ১০৫ টাকা ক্যাশব্যাক পেতে পারেন

যে ব্যবহারকারীরা WhatsApp পেমেন্ট থেকে ১০৫ টাকা ক্যাশব্যাক পেতে চান তাদের ন্যূনতম এক টাকার লেনদেন করতে হবে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যবহারকারীদের সরাসরি ১০৫ টাকা দেওয়া হবে না। প্রতিবার ব্যবহারকারীরা যোগ্য লেনদেন করার জন্য, WhatsApp একটি ৩৫ টাকা ক্যাশব্যাক অফার করবে।

অফারটি ভারতে বসবাসকারী ব্যবহারকারীদের জন্য বৈধ। অফারটি iOS এবং Android ব্যবহারকারীদের জন্য কাজ করবে। উপরন্তু, ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (NPCI) WhatsApp-কে পেমেন্টের জন্য ১০০ মিলিয়ন পর্যন্ত বাড়ানোর অনুমতি দিয়েছে।

আপনি ক্যাশব্যাকের জন্য যোগ্য কিনা তা নিশ্চিত করতে, আপনার স্মার্টফোনের আপডেটেড ভার্সন লোড করুন। সেইসঙ্গে আপডেট করুন হোয়াটসঅ্যাপ। ব্যবহারকারীরা তাদের চ্যাট উইন্ডোতে গিয়ে সরাসরি টাকা লেনদেন করতে সক্ষম হবে। এখন পর্যন্ত, হোয়াটসঅ্যাপ একটি পেমেন্ট অ্যাপের পরিবর্তে একটি টেক্সটিং অ্যাপ হিসেবে পরিচিত। আমাদের দেখতে হবে যে মেসেজিং প্ল্যাটফর্মটি ভারতে ব্যবহারকারীদের জন্য পছন্দের টাকা লেনদেনের ভরসাযোগ্য প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গড়ে উঠছে কিনা।