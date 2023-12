ক্যান্সার একটি মারাত্মক রোগ। তবে, এই ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য রয়েছে বাংলাদেশের সেরা ক্যান্সার হাসপাতাল। প্রতিবছরই এই রোগে অনেক মানুষ মৃত্যুবরণ করে। অতীতে ক্যান্সারের কোন চিকিৎসা ছিলনা। তাই, মানুষ বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু বরণ করতো।

কিন্তু, বর্তমানে এই ক্যান্সারের চিকিৎসা করা সম্ভব। ক্যান্সারের চিকিৎসা অনেক ব্যয়বহুল এবং সব দেশে এই রোগের চিকিৎসা করা সম্ভব হয় না। মানুষ ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করে অন্য দেশে যায়, সেরা সেবার জন্য। কিন্তু, এখন বাংলাদেশে ক্যান্সারের উন্নত চিকিৎসা করা সম্ভব।কারণ, বাংলাদেশের সেরা ক্যান্সার হাসপাতাল রয়েছে। বাংলাদেশের রয়েছে উন্নত মানের চিকিৎসা ব্যবস্থা যা ক্যান্সার মোকাবেলা করতে সক্ষম।

১. National Institution of Cancer Research and Hospital

এই হাসপাতালটা কে বাংলাদেশের সেরা ক্যান্সার হাসপাতাল বলা হয়। ১৯৮২ সালে এই হাসপাতালটি ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য চালু করা হয়। এটিই বাংলাদেশের একমাত্র সরকারি ক্যান্সার হাসপাতাল।

এখানে রয়েছে দক্ষ ডাক্তার এবং নার্স। এখানে ক্যান্সারের সেবা প্রদান করা হয় এবং ক্যান্সার নিয়ে রিচার্জ করা হয়। সরকারি হাসপাতাল হিসেবে সেবার মান অনেক ভালো এবং বাংলাদেশের সেরা হাসপাতাল হিসেবে ধরে নেওয়া যায়। চিকিৎসা খরচ এই হাসপাতালে কম এবং চিকিৎসার মান ভালো।

হাসপাতালে যেসব সুবিধা রয়েছে

যোগাযোগ

ঠিকানা: মহাখালী, টিভি গেট রোড, ঢাকা ১২১২

টেলিফোন নাম্বার: ০২-৯৮৮০০৭৮

ওয়েবসাইট: nicrh.gov.bd

এই হাসপাতাল বাংলাদেশের সেরা ক্যান্সার হাসপাতাল গুলোর মধ্যে একটি। এই হাসপাতালে অনেক ভালো ভালো ডাক্তার রয়েছে, যারা অনেক গুরুত্বের সাথে রোগীর চিকিৎসা করে থাকে। হাসপাতালে চিকিৎসার মান অনেক ভালো।

হাসপাতালে যেসব সুবিধা রয়েছে

যোগাযোগ

ঠিকানা: বাড়ি # 19, রোড # 12, ধানমন্ডি আর / এ, ঢাকা -1209, বাংলাদেশ।

টেলিফোন নাম্বার: (880-2) 9127943

ওয়েবসাইট: www.ahsaniacancer.org.bd

৩. Ahsania Mission Cancer and General Hospital(AMCGH)

এই হাসপাতাল ঢাকার উত্তরায় অবস্থিত এবং এখানে ক্যান্সারের চিকিৎসা দেওয়া পাশাপাশি অন্য রোগের চিকিৎসা করা হয়।

যোগাযোগ

ঠিকানা: প্লোট-০৩, ইনভেসমেন্ট ড্রাইভ ওয়ে সেক্টর ১০, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা – ১২৩০

টেলিফোন নাম্বার: ০২-৫৫০৯২১৯৬

ওয়েবসাইট: amcghbd.org

৪. The ENT and Head-Neck Cancer Hospital and Institution