ফেসবুক আতঙ্ক ও অন্তঃকোন্দলে ব্যাহত পুলিশের কার্যক্রম
এক সহকর্মীর প্রতি অন্য সহকর্মীর অবিশ্বাস, সন্দেহ ও অনিশ্চয়তা—পুলিশ বাহিনীতে এমন চিত্র এখন স্বাভাবিক ঘটনার মতো। বদলি বা পদোন্নতির ফাইল...
এক সহকর্মীর প্রতি অন্য সহকর্মীর অবিশ্বাস, সন্দেহ ও অনিশ্চয়তা—পুলিশ বাহিনীতে এমন চিত্র এখন স্বাভাবিক ঘটনার মতো। বদলি বা পদোন্নতির ফাইল...
বিশেষ করে আমাদের চট্টগ্রাম দক্ষিণাঞ্চলের এলাকা গুলো সাতকানিয়া, লোহাগাড়া, বাশখাঁলী সহ অনেক গুলো উপজেলাতে বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে........ #অনেকে পানিবন্দি...
মা* যাওয়ার পরও কি একজন নারীর ইজ্জত আর পর্দার হেফাজত নিশ্চিত করা সম্ভব? কিংবা সড়ক দু**টনায় স্বজন হারিয়ে এমনিতেই যখন...
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা: রাজধানীর জুরাইন রেলগেট এলাকায় উপস্থিত সাধারণ মানুষের তাৎক্ষণিক বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতায় নিশ্চিত মৃ'ত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন...
আর তাতেই গড়ে ওঠে গভীর প্রেমের সম্পর্ক। নিজের পরিচয় দেন 'লন্ডন প্রবাসী' হিসেবে। সেই কথিত প্রেমিকের ভালোবাসার টানে এবং তাকে...
৮ মাসের এই ছোট্ট শিশুটিকে যখন ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধারকারী দল একটি পাত্রে নিরাপদে রেখে, রশি টেনে টেনে বন্যার পানির মধ্য...
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