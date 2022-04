মো.সুমন মৃধাঃ দুমকি(পটুয়াখালী)প্রতিনিধিঃ

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (পবিপ্রবি) ১০ জন শিক্ষকের একটি গবেষক দল ‘Integrating Education with Consumer Behaviour Relevant to Energy Efficiency and Climate Change at the Universities of Russia, Sri Lanka and Bangladesh (BECK)’ শীর্ষক প্রকল্পের চূড়ান্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করছেন।

২০ এপ্রিল স্বাগত বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পবিপ্রবির মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ড. স্বদেশ চন্দ্র সামন্ত। উক্ত সম্মেলনে পবিপ্রবি কৃষিতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক এবং BECK (বেক) প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক প্রফেসর আ.ক.ম. মোস্তফা জামান এর নেতৃত্বে আরও উপস্থিত ছিলেন পবিপ্রবি BECK (বেক) টীমের গবেষক মোঃ আবু বকর সিদ্দিক এবং সহকারী গবেষক মোহাঃ আশিকুর রহমান।

এছাড়াও অংশগ্রহণকারী অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেন প্রফেসর ড. ফজলুল হক, প্রফেসর জেহাদ পারভেজ, প্রফেসর ড. আহমেদ পারভেজ, সহযোগী অধ্যাপক মোঃ আব্দুর রহিম, সহকারী অধ্যাপক পাপড়ি হাজরা, সহকারী অধ্যাপক মাহমুদুল হাসান এবং সহকারী অধ্যাপক মোঃ তরিকুল ইসলাম।

লিথুনিয়ার ভিলিনিয়াস জেডিমিনাস টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটির নেতৃত্বে উক্ত সেমিনারে বাংলাদেশ, রাশিয়া, ইংল্যান্ড, লিথুনিয়া, এস্তোনিয়া, ইতালি এবং শ্রীলঙ্কার ১৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগন উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন।

উক্ত প্রকল্পের আওতায় ‘Land Use and Energy’;

”Spatial Urban Planning and Climate Change’ এবং Green Energy and Climate ‘Change’ শীর্ষক তিনটি মডিউল প্রকাশিত হয়। যা ইতিমধ্যে পবিপ্রবির ‘পরিবেশ বিজ্ঞান ও দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা’ এবং ‘ভূমি ব্যাবস্থাপনা ও প্রশাসন অনুষদ’ এর কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

European Commission এবং Erasmus± এর অর্থায়নে পরিচালিত এ প্রকল্পটি পবিপ্রবি’র শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে জানান গবেষকরা।

উল্লেখ্য, চলতি মাসের ২০ থেকে ২২ এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ঢাকার হোটেল ‘রেডিসন ব্লু’ এ BECK (বেক) প্রকল্পের চূড়ান্ত মিটিং অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

